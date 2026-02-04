Трамп подписал законопроект о прекращении частичного шатдауна Сегодня 18:12

Трамп подписал законопроект о прекращении частичного шатдауна

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении работы правительства, так называемого шатдауна.

Об этом сказал Трамп во время общения с журналистами, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: «Я рад подписать Закон о консолидированных ассигнованиях, чтобы немедленно возобновить работу федерального правительства и финансировать подавляющее большинство операций до конца финансового года».

CNN добавляет, что подписанный законопроект положил конец частичному закрытию правительства после трех дней и обеспечил финансирование ряда важных ведомств, но создал еще одну финансовую пропасть для Министерства внутренней безопасности через две недели.

Демократы в Палате представителей сообщили лидерам Республиканской партии, что не будут помогать принимать пакет финансирования правительства из-за ускоренной процедуры.

В полночь 31 января по восточному времени в США произошел частичный шатдаун. Это произошло спустя несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.