Трамп подписал законопроект о прекращении частичного шатдауна

28
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении работы правительства, так называемого шатдауна.
Об этом сказал Трамп во время общения с журналистами, цитирует CNN.
Прямая речь Трампа: «Я рад подписать Закон о консолидированных ассигнованиях, чтобы немедленно возобновить работу федерального правительства и финансировать подавляющее большинство операций до конца финансового года».
CNN добавляет, что подписанный законопроект положил конец частичному закрытию правительства после трех дней и обеспечил финансирование ряда важных ведомств, но создал еще одну финансовую пропасть для Министерства внутренней безопасности через две недели.
Демократы в Палате представителей сообщили лидерам Республиканской партии, что не будут помогать принимать пакет финансирования правительства из-за ускоренной процедуры.
В полночь 31 января по восточному времени в США произошел частичный шатдаун. Это произошло спустя несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.
По материалам:
Економічна Правда
