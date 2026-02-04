Трамп подписал законопроект о прекращении частичного шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении работы правительства, так называемого шатдауна.
Об этом сказал Трамп во время общения с журналистами, цитирует CNN.
Прямая речь Трампа: «Я рад подписать Закон о консолидированных ассигнованиях, чтобы немедленно возобновить работу федерального правительства и финансировать подавляющее большинство операций до конца финансового года».
CNN добавляет, что подписанный законопроект положил конец частичному закрытию правительства после трех дней и обеспечил финансирование ряда важных ведомств, но создал еще одну финансовую пропасть для Министерства внутренней безопасности через две недели.
Демократы в Палате представителей сообщили лидерам Республиканской партии, что не будут помогать принимать пакет финансирования правительства из-за ускоренной процедуры.
В полночь 31 января по восточному времени в США произошел частичный шатдаун. Это произошло спустя несколько часов после того, как сенаторы согласились продлить финансирование большинства агентств до сентября.
Поделиться новостью
Также по теме
Трамп подписал законопроект о прекращении частичного шатдауна
Криптовалютный крах, вызванный биткойном, «уничтожил» почти 500 миллиардов долларов за неделю
День финансов: доплаты энергетикам, подача налоговой декларации в «Дії», рекордное состояние Маска
Таможенные поступления в январе составили 56 млрд грн
Как и где дорожники ремонтируют трассы государственного значения, несмотря на морозы (фото)
Какие специальности в ІТ-сфере можно получить благодаря ваучеру на обучение: детали от Службы занятости