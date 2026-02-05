Совет ЕС утвердил механизм предоставления Украине кредита на €90 млрд Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Совет ЕС планирует в сжатые сроки достичь договоренностей с Европейским парламентом по поводу финальных текстов регламентов.

Совет ЕС согласовал правовую базу для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Следующим шагом должно стать оперативное согласование документов с Европейским парламентом с тем, чтобы первый транш финансирования был перечислен в начале второго квартала текущего года.

Совет ЕС планирует в сжатые сроки достичь договоренностей с Европейским парламентом по поводу финальных текстов регламентов. Также ожидается обращение в Европарламент с запросом на согласие по поводу изменений в многолетнюю финансовую рамку ЕС для гарантирования кредита.

После завершения всех процедур Европейская комиссия сможет произвести первый платеж.

На что пойдут средства кредита

Кредитная программа призвана помочь Украине покрыть неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся вооруженной агрессии россии. Финансирование будет направлено в первую очередь на поддержку государственного бюджета и оборонных потребностей страны.

Как отметил Министр финансов Республики Кипр Макис Керавнос, принятое решение подтверждает дальнейшую решительную поддержку Украины со стороны Европейского Союза и ее способность сохранять устойчивость в условиях войны.

Согласно договоренностям Европейского совета, кредит будет профинансирован за счет заимствований ЕС на рынках капитала и обеспечен гарантиями бюджета Евросоюза. Возврат средств предусмотрен только после того, как россия выплатит Украине военные репарации.

Инструменты финансирования

Согласно предложенной рамочной программе, финансирование будет предоставлено двумя способами:

30 млрд евро как макрофинансовая помощь Украине, которая будет реализовываться через механизм MFA или в рамках программы Ukraine Facility;

как макрофинансовая помощь Украине, которая будет реализовываться через механизм MFA или в рамках программы Ukraine Facility; 60 млрд евро на развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и закупку военной техники.

Объемы и график финансирования будут определены в соответствии с финансовыми потребностями Украины на основе стратегии финансирования, которую будет готовить украинская сторона. Стратегию должен утвердить Совет ЕС после оценки Европейской комиссии.

Все выплаты будут связаны с соблюдением ряда условий, в частности верховенства права и противодействия коррупции.

Обслуживание долга

Расходы на уплату процентов по кредиту планируется возмещать из бюджета ЕС. Это должно обеспечить более выгодные условия займа и снизить долговую нагрузку на Украину.

Решение не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые не участвуют в механизме усиленного сотрудничества.

Справка Finance.ua:

по предварительным оценкам МВФ, общие финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах составляют 135,7 млрд евро при завершении войны в 2026 году;

решением Европейского совета в декабре 2025 года предусмотрено, что ЕС покроет две трети этой суммы — 90 млрд евро. Остальное финансирование ожидается от международных партнеров, в частности стран G7;

с начала полномасштабной агрессии россии ЕС и его государства-члены предоставили Украине 193,3 млрд евро различной помощи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.