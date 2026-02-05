Реальный валовой внутренний продукт Украины вырос в 4 квартале 2025 года Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Реальный валовой внутренний продукт Украины вырос в 4 квартале 2025 года

Реальный валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2025 г. вырос на 0,7% по сравнению с третьим кварталом.

«Реальный ВВП в четвертом квартале 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с четвертым кварталом 2024 года — на 3,0%», — говорится в сообщении.

Согласно данным за предыдущий период, рост ВВП в третьем квартале 2025 года в годовом исчислении был зафиксирован на уровне 2,1%.

Напомним, аналитики ICU прогнозируют рост реального ВВП в 2026 году на уровне 1.2%.

В 2026 году экономический рост замедлится. Основными причинами станут повреждения энергетической и транспортной инфраструктуры в результате российских атак, дефицит электроэнергии и усложнение экспорта морскими путями. Это приведет к временным простоям крупных производств.

Дополнительным сдерживающим фактором станет постепенное сокращение дефицита госбюджета и фискального стимула, а также отложение бизнесом капитальных инвестиций из-за высоких рисков безопасности. Как и в предыдущие годы, ключевым драйвером роста будет частное потребление домохозяйств.

Читайте также Что будет с курсом гривны и ВВП — консенсус прогноз Минэкономики

Консенсусная оценка Минэкономики по росту ВВП на 2026 год составляет 2,4% (вариативность оценок от 1% до 3,3%);

В оценке других показателей эксперты хотя и дают одинаковые тенденции на текущий год, но в целом их оценки имеют более широкий диапазон колебаний. Большинство экспертов ожидают, что в 2027—2028 годах экономический рост будет продолжаться, хотя и более умеренными темпами, чем прогнозировалось ранее.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.