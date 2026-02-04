42% украинцев считают, что нынешние чиновники не должны быть у власти после войны — опрос Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Почти половина украинцев считают, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны, в то же время 42% не хотят видеть у власти после войны никого из нынешних чиновников.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 23−29 января.

Половина респондентов (48%) считают, что в нынешней власти есть настоящие специалисты и что они могут быть у власти и после войны.

Вместе с этим немногим меньше (42%) считают нынешнюю власть полностью запятнанной и утверждают, что никто из ее представителей не должен оставаться у власти после войны.

КМИС отмечает, что чем больше респонденты доверяют президенту страны, тем больше среди них тех, кто считает, что среди нынешней власти есть достойные представители, которые могут оставаться у власти и после войны.

