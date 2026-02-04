0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

42% украинцев считают, что нынешние чиновники не должны быть у власти после войны — опрос

Казна и Политика
30
42% украинцев считают, что нынешние чиновники не должны быть у власти после войны — опрос
42% украинцев считают, что нынешние чиновники не должны быть у власти после войны — опрос
Почти половина украинцев считают, что среди представителей власти есть настоящие специалисты и они могут оставаться на должностях после войны, в то же время 42% не хотят видеть у власти после войны никого из нынешних чиновников.
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 23−29 января.
Половина респондентов (48%) считают, что в нынешней власти есть настоящие специалисты и что они могут быть у власти и после войны.
Вместе с этим немногим меньше (42%) считают нынешнюю власть полностью запятнанной и утверждают, что никто из ее представителей не должен оставаться у власти после войны.
Читайте также
КМИС отмечает, что чем больше респонденты доверяют президенту страны, тем больше среди них тех, кто считает, что среди нынешней власти есть достойные представители, которые могут оставаться у власти и после войны.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems