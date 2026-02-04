Таможенные поступления в январе составили 56 млрд грн Сегодня 17:38 — Казна и Политика

Таможенные поступления в госбюджет продолжают расти

По итогам работы в январе 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд. грн. таможенных платежей, что на 8,8 млрд. грн. больше, чем в январе 2025 года.

Об этом говорится на сайте Гостаможслужбы.

По данным таможенных оформлений, объемы налогооблагаемого импорта товаров в январе 2026 года выросли на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какие товары принесли больше всего средств

Наибольшие поступления в бюджет этого месяца обеспечили такие товары, которые формируют бюджет:

нефтепродукты — 16,1 млрд грн;

легковые автомобили — 4,2 млрд грн;

природный газ и нефтяные газы — 2 млрд грн;

электроэнергия — 1,3 млрд грн;

электрические телефонные аппараты — 1 млрд грн;

минеральные удобрения — 980,2 млн грн;

каменный уголь и антрацит — 642,3 млн грн;

машины автоматической обработки информации — 613,2 млн грн;

инсектициды и гербициды — 572,9 млн грн

лекарственные средства — 542 млн. грн.

В то же время в январе 2026 года во время таможенного оформления импорта были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на 32,9 млрд грн, что составляет 58,4% от общей суммы поступлений в бюджет.

В структуре преференций наибольшую долю сформировали:

льготы при импорте товаров оборонного назначения — 48,8% (16 млрд грн);

льготы на подакцизные товары (табак) для производства табачных изделий в Украине — 31,1% (10,2 млрд. грн.);

освобождение от ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле — 7,0% (2,3 млрд грн);

льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры — 6,9% (2,3 млрд грн);

другие льготы в соответствии с законодательством — 6,3% (2,1 млрд грн).

К тому же, по сравнению с январем 2025 года, объем предоставленных таможенных преференций вырос на 12,1 млрд грн, или на 58,5% (в январе 2025 года — 20,7 млрд грн).

