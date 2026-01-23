С какими странами торгует Украина — ключевые рынки экспорта и импорта Сегодня 08:24

Украина сохраняет широкую географию внешней торговли

Несмотря на войну, в 2025 году Украина сохранила обширную географию внешней торговли. Экспорт украинских товаров охватывал более 200 стран. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о географии экспорта и импорта.

Новые и утраченные направления экспорта

В 2025 году украинский экспорт охватывал 201 страну мира. Среди новых или нетипичных направлений эксперты отмечают так называемые «экзотические» страны — в частности, Арубу, Папуа-Новую Гвинею, Гренландию и другие.

В то же время, зафиксировано снижение объемов экспорта в ряд африканских стран. Это заметное смещение, учитывая, что до полномасштабной войны Украина активно инвестировала ресурсы в развитие торговых отношений с Африкой — регионом с населением около 1 млрд человек и значительным потенциалом роста.

Топ-5 стран-импортеров украинских товаров

По данным Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, крупнейшими импортерами украинских товаров по денежным объемам в январе-ноябре 2025 стали:

Польша — $4,6 млрд;

Турция — $2,46 млрд;

Италия — $1,99 млрд;

США — $976,2 млрд;

Алжир — $556,2 млн.

Данные Госстата: расширенный европейский фокус

Госстат Украины также обнародовал статистику за период январь-август 2025 года, которая в целом подтверждает приведенные выше тенденции. В списке ключевых импортеров украинской продукции стабильно фигурируют Италия, Нидерланды и Испания.

Заметно возросла роль Румынии, которая в последние годы стала одним из самых дружественных и значимых торговых партнеров Украины. Венгрия на 2025 год занимает восьмое место среди крупнейших импортеров украинских товаров.

Основные поставщики товаров в Украине

Что касается импорта, то, по данным Государственной таможенной службы Украины, лидером остается Китай — в 2025 году из этой страны завезено товаров на сумму $17 млрд. Второе и третье места соответственно занимают Польша ($7,1 млрд) и Германия ($5,9 млрд).

По информации Госстата по состоянию на 1 сентября 2025 года доля Китая в общем импорте Украины составляла почти 21%. Доля Польши — 6,3%, Турции — 3,6%.

Отдельно выделяется Болгария, из которой были импортированы товары на сумму 1,4 млрд (2,7% общего импорта). Такая динамика может быть связана с крупными закупками военной техники. Весомыми остаются и поставки из Литвы — на сумму $0,91 млрд.

