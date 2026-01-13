Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика) Сегодня 13:23 — Казна и Политика

Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика)

За 12 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $125,1 млрд. В 2025 году в Украину импортировали товаров на сумму $84,8 млрд, а экспортировали — на $40,3 млрд.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

При этом налогооблагаемый импорт составил $64,3 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортируемых товаров.

Дополнительная нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-декабре 2025 года составила 0,52 долл./кг.

Страны, из которых больше всего товаров импортировали в Украину: Китай — $19,2 млрд, Польша — $7,9 млрд и Германия — $6,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $5,0 млрд, Турцию — на $2,7 млрд, Германию — на $2,4 млрд.

В общих объемах ввезенных в 2025 году товаров составили следующие категории товаров:

— машины, оборудование и транспорт — $34,1 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 207,8 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

— продукция химической промышленности — $12,5 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,8 млрд грн, что составляет 14% поступлений таможенных платежей;

— топливно-энергетические — $10,5 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 214,8 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров

— продовольственные товары — $22,5 млрд.

— металлы и изделия из них — $4,7 млрд.

— машины, оборудование и транспорт — $3,6 млрд.

За 12 месяцев 2025 г. при таможенном оформлении экспортных товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 1,53 млрд грн.

