0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика)

Казна и Политика
72
Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика)
Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика)
За 12 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $125,1 млрд. В 2025 году в Украину импортировали товаров на сумму $84,8 млрд, а экспортировали — на $40,3 млрд.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
При этом налогооблагаемый импорт составил $64,3 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортируемых товаров.
Импорт вдвое больше экспорта: ТОП-3 наиболее экспортируемых товаров в 2025 (инфографика)
Дополнительная нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-декабре 2025 года составила 0,52 долл./кг.
Страны, из которых больше всего товаров импортировали в Украину: Китай — $19,2 млрд, Польша — $7,9 млрд и Германия — $6,6 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $5,0 млрд, Турцию — на $2,7 млрд, Германию — на $2,4 млрд.
В общих объемах ввезенных в 2025 году товаров составили следующие категории товаров:
— машины, оборудование и транспорт — $34,1 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 207,8 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
— продукция химической промышленности — $12,5 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 97,8 млрд грн, что составляет 14% поступлений таможенных платежей;
— топливно-энергетические — $10,5 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 214,8 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

ТОП-3 наиболее экспортируемых из Украины товаров

— продовольственные товары — $22,5 млрд.
— металлы и изделия из них — $4,7 млрд.
— машины, оборудование и транспорт — $3,6 млрд.
За 12 месяцев 2025 г. при таможенном оформлении экспортных товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 1,53 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems