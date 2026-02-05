США остаются крупнейшим рынком для ІТ-экспорта Украины (инфографика)
Экспорт ІТ-услуг из Украины в декабре 2025 года вырос до 685 млн долларов, что на 142 млн долл. или 26,2% больше, чем в ноябре. Крупнейшим рынком для украинских ІТ-компаний в 2025 году остается США (2,392 млрд долл.).
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Динамика экспорта в декабре
По данным НБУ, в декабре 2025 года объем экспорта ІТ-услуг составил 685 млн. долларов. По сравнению с ноябрем рост составил 142 млн. долларов, или 26,2%.
Для сравнения, в декабре 2024 года экспорт ІТ-услуг находился на уровне 616 млн. долларов. Таким образом, в годовом исчислении показатель вырос на 69 млн долларов, или 11,2%.
Итоги 2025 года
Общий объем экспорта ІТ-услуг по итогам 2025 года достиг 6,656 млрд долларов. Это на 210 млн долларов или 3,3% больше, чем в 2024 году, когда украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 6,446 млрд долларов.
Гетманцев отмечает, что, несмотря на рост в 2025 году, объемы экспорта ІТ-услуг остаются ниже уровня 2022 года. Тогда экспорт отрасли составил 7,349 млрд. долларов.
«Однако ІТ-отрасль бесспорно имеет огромный потенциал для развития и реализации новых проектов. В частности, в условиях войны значительное количество компаний сосредоточилось на создании продуктов в направлении Defense Tech: дроны, оптические устройства, РЭБы, роботизированные системы, защищенная связь
и т. д. Главным инструментом прорыва в этом контексте должен стать спецрежим Defence City 2 льготы, поддержка в экспорте и помощь с релокацией», — добавил нардеп.
Ключевые страны-партнеры
Крупнейшими партнерами Украины по экспорту ІТ-услуг в 2025 году стали:
- США — 2,392 млрд долларов;
- Мальта — 578 млн долларов;
- Великобритания — 557 млн долларов;
- Кипр — 480 млн долларов;
- Израиль — 264 млн долларов.
В 2024 году эти же страны также возглавляли список крупнейших рынков для украинского ІТ-экспорта.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд. грн.
Поделиться новостью
Также по теме
США остаются крупнейшим рынком для ІТ-экспорта Украины (инфографика)
Совет ЕС утвердил механизм предоставления Украине кредита на €90 млрд
Реальный валовой внутренний продукт Украины вырос в 4 квартале 2025 года
Борьба с теневым рынком горючего: более 463 млн грн штрафов и прекращено действие почти 900 лицензий
Украинская машина разминирования получила сертификат (фото)
42% украинцев считают, что нынешние чиновники не должны быть у власти после войны — опрос