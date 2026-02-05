0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США остаются крупнейшим рынком для ІТ-экспорта Украины (инфографика)

Казна и Политика
32
В декабре 2025 года объем экспорта ИТ-услуг составил 685 млн долларов.
В декабре 2025 года объем экспорта ИТ-услуг составил 685 млн долларов.
Экспорт ІТ-услуг из Украины в декабре 2025 года вырос до 685 млн долларов, что на 142 млн долл. или 26,2% больше, чем в ноябре. Крупнейшим рынком для украинских ІТ-компаний в 2025 году остается США (2,392 млрд долл.).
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Динамика экспорта в декабре

По данным НБУ, в декабре 2025 года объем экспорта ІТ-услуг составил 685 млн. долларов. По сравнению с ноябрем рост составил 142 млн. долларов, или 26,2%.
Общий объем экспорта ІТ-услуг по итогам 2025 года достиг 6,656 млрд долларов
Общий объем экспорта ІТ-услуг по итогам 2025 года достиг 6,656 млрд долларов, Інфографіка: Данило Гетманцев
Для сравнения, в декабре 2024 года экспорт ІТ-услуг находился на уровне 616 млн. долларов. Таким образом, в годовом исчислении показатель вырос на 69 млн долларов, или 11,2%.

Итоги 2025 года

Общий объем экспорта ІТ-услуг по итогам 2025 года достиг 6,656 млрд долларов. Это на 210 млн долларов или 3,3% больше, чем в 2024 году, когда украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 6,446 млрд долларов.
Гетманцев отмечает, что, несмотря на рост в 2025 году, объемы экспорта ІТ-услуг остаются ниже уровня 2022 года. Тогда экспорт отрасли составил 7,349 млрд. долларов.
«Однако ІТ-отрасль бесспорно имеет огромный потенциал для развития и реализации новых проектов. В частности, в условиях войны значительное количество компаний сосредоточилось на создании продуктов в направлении Defense Tech: дроны, оптические устройства, РЭБы, роботизированные системы, защищенная связь и т. д. Главным инструментом прорыва в этом контексте должен стать спецрежим Defence City 2 льготы, поддержка в экспорте и помощь с релокацией», — добавил нардеп.

Ключевые страны-партнеры

Крупнейшими партнерами Украины по экспорту ІТ-услуг в 2025 году стали:
  • США — 2,392 млрд долларов;
  • Мальта — 578 млн долларов;
  • Великобритания — 557 млн ​​долларов;
  • Кипр — 480 млн долларов;
  • Израиль — 264 млн долларов.
В 2024 году эти же страны также возглавляли список крупнейших рынков для украинского ІТ-экспорта.
Крупнейшие партнеры Украины по экспорту ІТ-услуг в 2025 году
Крупнейшие партнеры Украины по экспорту ІТ-услуг в 2025 году, Інфографіка: Данило Гетманцев
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ITЭкспорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems