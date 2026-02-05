США остаются крупнейшим рынком для ІТ-экспорта Украины (инфографика) Сегодня 11:26 — Казна и Политика

В декабре 2025 года объем экспорта ИТ-услуг составил 685 млн долларов.

Экспорт ІТ-услуг из Украины в декабре 2025 года вырос до 685 млн долларов, что на 142 млн долл. или 26,2% больше, чем в ноябре. Крупнейшим рынком для украинских ІТ-компаний в 2025 году остается США (2,392 млрд долл.).

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Динамика экспорта в декабре

По данным НБУ, в декабре 2025 года объем экспорта ІТ-услуг составил 685 млн. долларов. По сравнению с ноябрем рост составил 142 млн. долларов, или 26,2%.

Общий объем экспорта ІТ-услуг по итогам 2025 года достиг 6,656 млрд долларов, Інфографіка: Данило Гетманцев

Для сравнения, в декабре 2024 года экспорт ІТ-услуг находился на уровне 616 млн. долларов. Таким образом, в годовом исчислении показатель вырос на 69 млн долларов, или 11,2%.

Итоги 2025 года

Общий объем экспорта ІТ-услуг по итогам 2025 года достиг 6,656 млрд долларов. Это на 210 млн долларов или 3,3% больше, чем в 2024 году, когда украинские ІТ-компании экспортировали услуг на 6,446 млрд долларов.

Гетманцев отмечает, что, несмотря на рост в 2025 году, объемы экспорта ІТ-услуг остаются ниже уровня 2022 года. Тогда экспорт отрасли составил 7,349 млрд. долларов.

«Однако ІТ-отрасль бесспорно имеет огромный потенциал для развития и реализации новых проектов. В частности, в условиях войны значительное количество компаний сосредоточилось на создании продуктов в направлении Defense Tech: дроны, оптические устройства, РЭБы, роботизированные системы, защищенная связь и т. д. Главным инструментом прорыва в этом контексте должен стать спецрежим Defence City 2 льготы, поддержка в экспорте и помощь с релокацией», — добавил нардеп.

Ключевые страны-партнеры

Крупнейшими партнерами Украины по экспорту ІТ-услуг в 2025 году стали:

США — 2,392 млрд долларов;

Мальта — 578 млн долларов;

Великобритания — 557 млн ​​долларов;

Кипр — 480 млн долларов;

Израиль — 264 млн долларов.

В 2024 году эти же страны также возглавляли список крупнейших рынков для украинского ІТ-экспорта.

Крупнейшие партнеры Украины по экспорту ІТ-услуг в 2025 году, Інфографіка: Данило Гетманцев

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году объемы обязательных платежей, уплаченных ІТ-сектором, выросли на 33,2%. Налоговые поступления увеличились на 35%, а поступления единого социального взноса (ЕСВ) — на 23%. Общая сумма платежей за год составила 58,6 млрд. грн.

