Борьба с теневым рынком горючего: более 463 млн грн штрафов и прекращено действие почти 900 лицензий

Казна и Политика
7
ДПС системно мониторит деятельность автозаправочных станций.
В 2025 году Государственная налоговая служба в рамках борьбы с теневым рынком горючего применила штрафные санкции на сумму более 463 млн грн и прекратила действие почти 900 лицензий.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Масштабы нарушений и результаты проверок

По итогам 2025 года налоговая служба:
  • провела 6015 фактических проверок;
  • выявила 5349 нарушений;
  • применила штрафы на 463,7 млн ​​грн;
  • прекратила действие 886 лицензий;
  • изъяла из незаконного оборота горючее и оборудование на миллионы гривен.
ГНС отмечает, что системно мониторит деятельность автозаправочных станций, используя данные налоговой отчетности, регистраторов расчетных операций (РРО) и других электронных источников.
«Теневой рынок горючего — это не мелкое нарушение. Это о значительных потерях бюджета, меньше ресурса для финансирования обороны, восстановления и социальных выплат. Помешать этому могут только системные, а не точечные меры. И это не о давлении на бизнес. А о честных и прозрачных правилах работы всех участников рынка и защите интересов каждого потребителя», — отметила она.

Самые распространенные нарушения

В ходе проверок налоговики фиксировали:
  • продажу неучтенного горючего;
  • отсутствие документов о его происхождении;
  • нарушение фискального учета.
Отдельное направление работы — взаимодействие с правоохранительными органами. В 2025 году совместно с Национальной полицией Украины:
  • зафиксировано 160 фактов незаконной реализации горючего;
  • изъято из обращения горючее и оборудование на сумму около 9 млн грн.
«Всех любителей схем ожидают миллионные финансовые санкции. Потому что когда воруешь у государства, армии, пенсионеров — должен четко понимать, что за это придется отвечать», — подчеркнула Карнаух.
Кроме того, ГНС активно пользуется информацией, поступающей от граждан для выявления нелегальных схем: обращения и жалобы потребителей становятся основанием для проведения проверок.

Контроль уровня зарплат у лицензированных плательщиков

ГНС также проверяет соблюдение требований уровня средней заработной платы у плательщиков, имеющих лицензии на торговлю горючим, а также алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет.
Средняя зарплата по предприятию должна составлять:
  • не менее 1,5 минимальной зарплаты, если все торговые точки расположены вне областных центров, дальше чем в 50 км от них и имеют площадь до 500 м²;
  • не менее 2 минимальных зарплат, если хотя бы одна точка находится в областном центре, ближе чем за 50 км или имеет площадь более 500 м².
В случае нарушения этих требований возможно прекращение действия лицензии.
По материалам:
Finance.ua
ГНС
