Борьба с теневым рынком горючего: более 463 млн грн штрафов и прекращено действие почти 900 лицензий Сегодня 08:35 — Казна и Политика

ДПС системно мониторит деятельность автозаправочных станций.

В 2025 году Государственная налоговая служба в рамках борьбы с теневым рынком горючего применила штрафные санкции на сумму более 463 млн грн и прекратила действие почти 900 лицензий.

Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Масштабы нарушений и результаты проверок

По итогам 2025 года налоговая служба:

провела 6015 фактических проверок;

выявила 5349 нарушений;

применила штрафы на 463,7 млн ​​грн;

прекратила действие 886 лицензий;

изъяла из незаконного оборота горючее и оборудование на миллионы гривен.

ГНС отмечает, что системно мониторит деятельность автозаправочных станций, используя данные налоговой отчетности, регистраторов расчетных операций (РРО) и других электронных источников.

«Теневой рынок горючего — это не мелкое нарушение. Это о значительных потерях бюджета, меньше ресурса для финансирования обороны, восстановления и социальных выплат. Помешать этому могут только системные, а не точечные меры. И это не о давлении на бизнес. А о честных и прозрачных правилах работы всех участников рынка и защите интересов каждого потребителя», — отметила она.

Самые распространенные нарушения

В ходе проверок налоговики фиксировали:

продажу неучтенного горючего;

отсутствие документов о его происхождении;

нарушение фискального учета.

Отдельное направление работы — взаимодействие с правоохранительными органами. В 2025 году совместно с Национальной полицией Украины:

зафиксировано 160 фактов незаконной реализации горючего;

изъято из обращения горючее и оборудование на сумму около 9 млн грн.

«Всех любителей схем ожидают миллионные финансовые санкции. Потому что когда воруешь у государства, армии, пенсионеров — должен четко понимать, что за это придется отвечать», — подчеркнула Карнаух.

Кроме того, ГНС активно пользуется информацией, поступающей от граждан для выявления нелегальных схем: обращения и жалобы потребителей становятся основанием для проведения проверок.

Контроль уровня зарплат у лицензированных плательщиков

ГНС также проверяет соблюдение требований уровня средней заработной платы у плательщиков, имеющих лицензии на торговлю горючим, а также алкоголем, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет.

Средняя зарплата по предприятию должна составлять:

не менее 1,5 минимальной зарплаты, если все торговые точки расположены вне областных центров, дальше чем в 50 км от них и имеют площадь до 500 м²;

не менее 2 минимальных зарплат, если хотя бы одна точка находится в областном центре, ближе чем за 50 км или имеет площадь более 500 м².

В случае нарушения этих требований возможно прекращение действия лицензии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.