Украинская машина разминирования получила сертификат (фото)
Украинская компания получила сертификат соответствия на легкую машину разминирования с дистанционным управлением UDM VORMELA.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Характеристики
Машина может очищать 1500−2500 м2 в час в зависимости от типа почвы и густоты кустарников. Заявленная глубина обработки — до 25 сантиметров.
Рабочий орган машины — молотковый мульчер, защищающий основную платформу от подрыва ручных гранат, артиллерийских осколочных не сработавших суббоеприпасов, противопехотных мин и других небольших взрывоопасных предметов.
Корпус UDM VORMELA защищен бронированной сталью Mars 500, что обеспечивает критический уровень защиты от обломков и взрывной волны.
Машина также имеет две конфигурации шасси — колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы.
Сервисное обслуживание и ремонт компания-производитель осуществляет на территории Украины. Вес такой машины — 6 тонн и для ее транспортировки не требуется спецтранспорт.
Напомним, за год работы программы компенсации расходов на гуманитарное разминирование в Украине очищено 3,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, уже возвращенных к использованию.
По результатам аудита Счетной палаты на очистку загрязненных боеприпасами сельхозземель уйдет 83 года.
