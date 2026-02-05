Украинская машина разминирования получила сертификат (фото) Сегодня 07:14 — Казна и Политика

машина размирования

Украинская компания получила сертификат соответствия на легкую машину разминирования с дистанционным управлением UDM VORMELA.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Характеристики

Машина может очищать 1500−2500 м 2 в час в зависимости от типа почвы и густоты кустарников. Заявленная глубина обработки — до 25 сантиметров.

Рабочий орган машины — молотковый мульчер, защищающий основную платформу от подрыва ручных гранат, артиллерийских осколочных не сработавших суббоеприпасов, противопехотных мин и других небольших взрывоопасных предметов.

Корпус UDM VORMELA защищен бронированной сталью Mars 500, что обеспечивает критический уровень защиты от обломков и взрывной волны.

Машина также имеет две конфигурации шасси — колеса из цельнолитой резины или накидные гусеницы.

Сервисное обслуживание и ремонт компания-производитель осуществляет на территории Украины. Вес такой машины — 6 тонн и для ее транспортировки не требуется спецтранспорт.

Напомним, за год работы программы компенсации расходов на гуманитарное разминирование в Украине очищено 3,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, уже возвращенных к использованию.

По результатам аудита Счетной палаты на очистку загрязненных боеприпасами сельхозземель уйдет 83 года.

