0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гуманитарное разминирование: за год в Украине очистили 3,4 тысячи гектаров сельхозземель

10
Гуманитарное разминирование: за год в Украине очистили 3,4 тысячи гектаров сельхозземель
Гуманитарное разминирование: за год в Украине очистили 3,4 тысячи гектаров сельхозземель
За год работы программы компенсации расходов на гуманитарное разминирование в Украине очищено 3,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, их уже вернули в пользование.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Читайте также
В рамках программы Центр гуманитарного разминирования подписал 80 договоров на очистку 14,4 тыс. га сельскохозяйственных земель.
Общая стоимость работ по итогам аукционов составила 856 млн грн.
«На начало сентября операторы гуманитарного разминирования выполнили 37 договоров, вернув в пользование 3,4 тыс. га», — говорится в сообщении.
Директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда отметил, что программа стала реальным инструментом восстановления аграрного потенциала страны и формирует новые подходы к развитию рынка гуманитарного разминирования.
Читайте также
Благодаря открытым торгам стоимость гектара разминирования снизилась на 19,5% по подписанным договорам. В общей сложности участие в торгах приняли несколько десятков операторов, из которых по 16 подписаны договоры на разминирование.
По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Бескаравайного, в этом году на тысячах гектаров, где еще недавно из-за минной опасности не велось хозяйствование, фермеры уже собрали первый урожай.
Правительство планирует расширение программы как на новые категории пользователей, так и на дополнительные направления работ.
Напомним, по результатам аудита Счетной палаты на очистку загрязненных боеприпасами сельхозземель уйдет 83 года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems