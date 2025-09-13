Гуманитарное разминирование: за год в Украине очистили 3,4 тысячи гектаров сельхозземель
За год работы программы компенсации расходов на гуманитарное разминирование в Украине очищено 3,4 тыс. га сельскохозяйственных земель, их уже вернули в пользование.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В рамках программы Центр гуманитарного разминирования подписал 80 договоров на очистку 14,4 тыс. га сельскохозяйственных земель.
Общая стоимость работ по итогам аукционов составила 856 млн грн.
«На начало сентября операторы гуманитарного разминирования выполнили 37 договоров, вернув в пользование 3,4 тыс. га», — говорится в сообщении.
Директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда отметил, что программа стала реальным инструментом восстановления аграрного потенциала страны и формирует новые подходы к развитию рынка гуманитарного разминирования.
Благодаря открытым торгам стоимость гектара разминирования снизилась на 19,5% по подписанным договорам. В общей сложности участие в торгах приняли несколько десятков операторов, из которых по 16 подписаны договоры на разминирование.
По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Бескаравайного, в этом году на тысячах гектаров, где еще недавно из-за минной опасности не велось хозяйствование, фермеры уже собрали первый урожай.
Правительство планирует расширение программы как на новые категории пользователей, так и на дополнительные направления работ.
Напомним, по результатам аудита Счетной палаты на очистку загрязненных боеприпасами сельхозземель уйдет 83 года.
