Разминирование: в июле аграриям вернули 330 га разминированных земель — Finance.ua

330 гектаров сельскохозяйственных земель в пределах 5 договоров, заключенных аграриями с Центром гуманитарного разминирования. По информации Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, в июле было разминировано и возвращено аграриям для использованиясельскохозяйственных земель в пределах 5 договоров, заключенных аграриями с Центром гуманитарного разминирования.

Также почти на 900 гектарах в прошлом месяце начались работы.

Итого с начала действия программы на конец июля подписано 76 договоров на очистку 14308,9 га сельскохозяйственных земель на сумму 853,1 млн грн.

Число фермеров, которые смогут воспользоваться программой, растет.

Кроме этого отмечается, что одним из способов наращивания темпов разминирования может быть введение инновационных технологий.

Уже сейчас операторы используют дроны для нетехнического и технического обследования территорий. Отдельные команды работают с натренированными нейросетями, которые в разы быстрее человека идентифицируют возможные взрывоопасные предметы.

При добавлении данных, собранных сенсорами, можно будет получить качественную карту, что позволит саперам работать быстрее и качественнее.

1 триллион гривен будет необходим для разминирования земель в Украине, которые засорены взрывоопасными предметами. Об этом Напомним, почтибудет необходим для разминирования земель в Украине, которые засорены взрывоопасными предметами. Об этом написала народный депутат Нина Южанина.

Стоимость разминирования 1 гектара с/х составляет 62 тыс. гривен.

