Объемы агропроизводства в большинстве областей продолжают сокращаться

По данным Государственной службы статистики, в январе-августе 2025 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет « ПроАгро Групп ».

Наибольшее сокращение отмечается в растениеводстве, где оно составило 9,7%, в то время как в животноводстве падение составляет на 4,9%.

Сельскохозяйственные предприятия понесли большие потери объемов производства — 90,4% от прошлогоднего уровня, тогда как хозяйства населения показали 93,7%.

Наибольшее падение зафиксировано в:

Донецкой области — всего 53,6% от прошлогоднего объема;

Херсонской — 72,2%;

Днепропетровской — 78,5%;

Полтавской — 79%.

Рост производства наблюдался в трех регионах:

Львовская область — + 2% к прошлогоднему объему

Ивано-Франковская — + 0,6%;

Черниговская — + 0,5%.

В целом динамика свидетельствует о неравномерном восстановлении агросектора, где западные области демонстрируют стабильность, а южные и восточные — продолжают терять производственный потенциал из-за военных рисков, логистических ограничений и климатических вызовов.

