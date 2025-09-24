Объемы агропроизводства в большинстве областей продолжают сокращаться
По данным Государственной службы статистики, в январе-августе 2025 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине снизился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «ПроАгро Групп».
Наибольшее сокращение отмечается в растениеводстве, где оно составило 9,7%, в то время как в животноводстве падение составляет на 4,9%.
Сельскохозяйственные предприятия понесли большие потери объемов производства — 90,4% от прошлогоднего уровня, тогда как хозяйства населения показали 93,7%.
Наибольшее падение зафиксировано в:
- Донецкой области — всего 53,6% от прошлогоднего объема;
- Херсонской — 72,2%;
- Днепропетровской — 78,5%;
- Полтавской — 79%.
Рост производства наблюдался в трех регионах:
- Львовская область — + 2% к прошлогоднему объему
- Ивано-Франковская — + 0,6%;
- Черниговская — + 0,5%.
В целом динамика свидетельствует о неравномерном восстановлении агросектора, где западные области демонстрируют стабильность, а южные и восточные — продолжают терять производственный потенциал из-за военных рисков, логистических ограничений и климатических вызовов.
