Минэкономики снова расширило перечень техники с компенсацией 15%

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины уже в пятый раз расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) компенсирует покупателям государство.

В частности, добавлено более 200 новых позиций, в том числе энергетическое оборудование:

трансформаторы разных моделей,

распределительные шкафы,

а также лифты,

промышленные насосные установки

вагон-цистерны,

станки для лазерной резки металла,

покрасочно-сушильные камеры,

асфальтосмесительные и бетоносмесительные установки и т. д.

Теперь в перечне 868 наименований техники и оборудования от 39 украинских машиностроительных предприятий.

«Значительная часть нового перечня — это энергетическое оборудование, в котором сегодня есть большая потребность. Враг усилил атаки на энергетическую инфраструктуру, а впереди — отопительный сезон. Компенсация 15% стоимости сделает эту продукцию более доступной для покупателей, а значит, поможет быстрее восстанавливать поврежденные объекты», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Что изменилось:

В Список техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) государство компенсирует покупателям, добавлено 212 новых наименований техники и оборудования украинских производителей.

Из них 28 позиций — от предприятий, уже участвующих в программе:

20 позиций от ОДО «Укрлифтсервис» (г. Киев);

2 позиции от ООО «Укрэлектроаппарат» (Хмельницкая обл.);

6 позиций от ЧП «Транс-Авто-Д» (Хмельницкая обл.).

Остальные — от 11 новых участников программы:

ГП «Энергосистемы-Луджер» (г. Киев);

ООО «Машзавод Техника» (г. Киев);

ООО «Полтававагон» (г. Полтава);

ООО «Арамис» (г. Черкассы);

ООО «Техсервис веко и партнер ГМБХ» (г. Киев);

ЧАО «ЗТР» (г. Запорожье);

ЧАО «Уманский завод Мегомметр» (Черкасская обл.);

ЧАО «Кременчугский завод дорожных машин» (Полтавская обл.);

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.);

ООО «Волынь-Кальвис» (Волынская обл.);

ЧП «Прегматек» (Волынская обл.).

Как работает программа:

Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики «Сделано в Украине». Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%. Список техники , которую можно приобрести с компенсацией, опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Производителю, чтобы стать участником программы, необходимо:

проверить, указана ли его продукция в Перечне видов техники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств;

подать на почту meconomy@me.gov.ua электронную заявку вместе с документами о подтверждении степени локализации, калькуляцией себестоимости, расчетом удельного веса затрат на оплату труда. Также обязательно подается финансовая отчетность за четыре квартала , предшествующие отчетному. Полный порядок оформления заявки (форма), формула расчета степени локализации, форма калькуляции и другие детали определены в Постановлении КМУ № 952, а именно в «ПОРЯДКЕ реализации экспериментального проекта относительно частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы „Сделано в Украине“» с приложениями;

, предшествующие отчетному. Полный порядок оформления заявки (форма), формула расчета степени локализации, форма калькуляции и другие детали определены в Постановлении КМУ № 952, а именно в «ПОРЯДКЕ реализации экспериментального проекта относительно частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы „Сделано в Украине“» с приложениями; после проверки, в случае соответствия всем требованиям Порядка Минэкономики, товары будут включены в перечень.

Как получить компенсацию:

Купите технику из Перечня через уполномоченный банк. В настоящее время к реализации программы привлечены 25 украинских банков. Подайте в банк заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи. После одобрения — получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.

Напомним, 4 августа правительство расширило программу — в список оборудования, 15% стоимости которого государство компенсирует, были добавлены новые товарные категории, а в список получателей компенсации включены коммунальные предприятия.

