Минэкономики снова расширило перечень техники с компенсацией 15%
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины уже в пятый раз расширило перечень украинской промышленной техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) компенсирует покупателям государство.
В частности, добавлено более 200 новых позиций, в том числе энергетическое оборудование:
- трансформаторы разных моделей,
- распределительные шкафы,
- а также лифты,
- промышленные насосные установки
- вагон-цистерны,
- станки для лазерной резки металла,
- покрасочно-сушильные камеры,
- асфальтосмесительные и бетоносмесительные установки
и т. д.
Теперь в перечне 868 наименований техники и оборудования от 39 украинских машиностроительных предприятий.
«Значительная часть нового перечня — это энергетическое оборудование, в котором сегодня есть большая потребность. Враг усилил атаки на энергетическую инфраструктуру, а впереди — отопительный сезон. Компенсация 15% стоимости сделает эту продукцию более доступной для покупателей, а значит, поможет быстрее восстанавливать поврежденные объекты», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Что изменилось:
В Список техники и оборудования, 15% стоимости которых (без НДС) государство компенсирует покупателям, добавлено 212 новых наименований техники и оборудования украинских производителей.
Из них 28 позиций — от предприятий, уже участвующих в программе:
- 20 позиций от ОДО «Укрлифтсервис» (г. Киев);
- 2 позиции от ООО «Укрэлектроаппарат» (Хмельницкая обл.);
- 6 позиций от ЧП «Транс-Авто-Д» (Хмельницкая обл.).
Остальные — от 11 новых участников программы:
- ГП «Энергосистемы-Луджер» (г. Киев);
- ООО «Машзавод Техника» (г. Киев);
- ООО «Полтававагон» (г. Полтава);
- ООО «Арамис» (г. Черкассы);
- ООО «Техсервис веко и партнер ГМБХ» (г. Киев);
- ЧАО «ЗТР» (г. Запорожье);
- ЧАО «Уманский завод Мегомметр» (Черкасская обл.);
- ЧАО «Кременчугский завод дорожных машин» (Полтавская обл.);
- ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Полтавская обл.);
- ООО «Волынь-Кальвис» (Волынская обл.);
- ЧП «Прегматек» (Волынская обл.).
Как работает программа:
Программа частичной компенсации 15% от стоимости (без НДС) действует с сентября 2024 года в рамках государственной политики «Сделано в Украине». Она распространяется на оборудование, производимое в Украине со степенью локализации не менее 40%. Список техники, которую можно приобрести с компенсацией, опубликован на сайте Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Производителю, чтобы стать участником программы, необходимо:
- проверить, указана ли его продукция в Перечне видов техники и оборудования отечественного производства, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств;
- подать на почту meconomy@me.gov.ua электронную заявку вместе с документами о подтверждении степени локализации, калькуляцией себестоимости, расчетом удельного веса затрат на оплату труда. Также обязательно подается финансовая отчетность за четыре квартала, предшествующие отчетному. Полный порядок оформления заявки (форма), формула расчета степени локализации, форма калькуляции и другие детали определены в Постановлении КМУ № 952, а именно в «ПОРЯДКЕ реализации экспериментального проекта относительно частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках Всеукраинской экономической платформы „Сделано в Украине“» с приложениями;
- после проверки, в случае соответствия всем требованиям Порядка Минэкономики, товары будут включены в перечень.
Как получить компенсацию:
- Купите технику из Перечня через уполномоченный банк. В настоящее время к реализации программы привлечены 25 украинских банков.
- Подайте в банк заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи.
- После одобрения — получите 15% стоимости (без НДС) на свой счет.
Напомним, 4 августа правительство расширило программу — в список оборудования, 15% стоимости которого государство компенсирует, были добавлены новые товарные категории, а в список получателей компенсации включены коммунальные предприятия.
