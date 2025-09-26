В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавили более 200 новых наименований 26.09.2025, 00:40 — Аграрный рынок

В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавили более 200 новых наименований

В список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14 209 позиций от 162 украинских производителей.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в список впервые вошла продукция одесского завода «Полигон».

Также добавлены новые позиции от предприятий, уже участвующих в программе:

ФЛП Томчук Андрей Михайлович (Житомирщина) — 27 новых позиций;

«Завод элеваторного оборудования» (Одесщина) — 22 позиции;

«Белоцерковмаз» (Киевщина) — 5 позиций;

«ТМС-трейдинг» (г. Черкассы) — 115 позиций.

Что известно о программе

Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена ​​на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения. Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%.

Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.

Как это работает:

агропроизводитель выбирает технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики;

он совершает покупку и подает заявку через один из 34 уполномоченных банков;

производители, которые хотят добавить свою продукцию в список, подают заявку в Минэкономики через официальный сайт.

