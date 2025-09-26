В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавили более 200 новых наименований
В список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14 209 позиций от 162 украинских производителей.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что в список впервые вошла продукция одесского завода «Полигон».
Также добавлены новые позиции от предприятий, уже участвующих в программе:
- ФЛП Томчук Андрей Михайлович (Житомирщина) — 27 новых позиций;
- «Завод элеваторного оборудования» (Одесщина) — 22 позиции;
- «Белоцерковмаз» (Киевщина) — 5 позиций;
- «ТМС-трейдинг» (г. Черкассы) — 115 позиций.
Что известно о программе
Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения. Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%.
Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.
Как это работает:
- агропроизводитель выбирает технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики;
- он совершает покупку и подает заявку через один из 34 уполномоченных банков;
- производители, которые хотят добавить свою продукцию в список, подают заявку в Минэкономики через официальный сайт.
