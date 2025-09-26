0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавили более 200 новых наименований

Аграрный рынок
7
В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавили более 200 новых наименований
В список агротехники и оборудования с компенсацией 25% добавили более 200 новых наименований
В список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14 209 позиций от 162 украинских производителей.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что в список впервые вошла продукция одесского завода «Полигон».
Читайте также
Также добавлены новые позиции от предприятий, уже участвующих в программе:
  • ФЛП Томчук Андрей Михайлович (Житомирщина) — 27 новых позиций;
  • «Завод элеваторного оборудования» (Одесщина) — 22 позиции;
  • «Белоцерковмаз» (Киевщина) — 5 позиций;
  • «ТМС-трейдинг» (г. Черкассы) — 115 позиций.

Что известно о программе

Программа компенсации 25% от стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования направлена ​​на поддержку аграриев и развитие отечественного машиностроения. Она предполагает частичное возмещение стоимости техники с уровнем локализации не менее 60%.
Участие в программе могут принимать агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР). Для получения компенсации необходимо приобрести технику из официального перечня Минэкономики и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков.
Как это работает:
  • агропроизводитель выбирает технику или оборудование из официального перечня на сайте Минэкономики;
  • он совершает покупку и подает заявку через один из 34 уполномоченных банков;
  • производители, которые хотят добавить свою продукцию в список, подают заявку в Минэкономики через официальный сайт.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems