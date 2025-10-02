Украина в сентябре экспортировала 3,7 миллиона тонн агропродукции
В сентябре 2025 года экспорт аграрной продукции из Украины составил 3,7 млн. т, что на 6,5% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) в Фейсбуке.
В то же время, против сентября прошлого года аграрный экспорт сократился на 25%.
Аналитики называют две главные предпосылки такой динамики. Это — отставание темпов уборки урожая по сравнению с прошлым сезоном на 2−3 недели, а также введение пошлин при экспорте сои и рапса, что существенно сократило отгрузку, в том числе из-за отсутствия наработанного механизма.
В структуре экспорта продукции АПК в сентябре преобладали зерновые культуры — 2,4 млн т (-1% к показателю августа). При этом доля пшеницы составляла 86%, ячменя — 12%, кукурузы — 2%.
Экспорт масличных культур составил 322,4 тыс. т (доля рапса — 73%, сои — 24%, льна — 2%); это на 53% меньше, чем в предыдущем месяце.
Растительных масел экспортировано 313,3 тыс. т (доля подсолнечного — 53%, рапсового — 35% и соевого — 12%). Это на 48% больше, чем в августе.
