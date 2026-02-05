Нет возможности уплатить налоги: в Минфине напомнили, что делать Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Нет возможности уплатить налоги: в Минфине напомнили, что делать

Минфин напомнил налогоплательщикам о порядке подтверждения невозможности своевременного исполнения налоговых обязанностей в случаях отключения электроэнергии или наступления других объективных обстоятельств.

Читайте также ГНС готовится запустить CRM в рамках налоговой реформы

О чем идет речь

Речь идет о ситуациях, когда налогоплательщик не может своевременно подать налоговую отчетность, зарегистрировать налоговые или акцизные накладные, выполнить другие обязанности, предусмотренные налоговым законодательством, из-за отсутствия электроснабжения или других чрезвычайных факторов.

Что делать

В случае возникновения таких обстоятельств налогоплательщик имеет право обратиться в органы Государственной налоговой службы Украины с заявлением и документами для подтверждения факта невозможности исполнения налоговой обязанности в установленный срок.

Читайте также ГНС утвердила план плановых проверок на 2026 год: кого проверят в первую очередь

В случае принятия решения о невозможности выполнения налоговой обязанности налогоплательщик освобождается от ответственности за его несвоевременное исполнение, предусмотренную Налоговым кодексом Украины. При этом выполнить обязанность необходимо:

в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине; или

не позднее, чем в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем возобновления возможности исполнения налоговой обязанности — если такая возможность появилась раньше.

Минфин отмечает, что освобождение налогоплательщиков от ответственности за несвоевременное исполнение ими налоговых обязанностей предоставляется исключительно при наличии обстоятельств, фактически делающих невозможным исполнение таким налогоплательщиком своих налоговых обязанностей.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины утвердила план- график документальных плановых проверок на 2026 год. В него включено около 4,6 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

В план проверок вошли:

почти 3,2 тыс. субъектов хозяйствования — юридических лиц;

121 банковское и небанковское финансовое учреждение;

более 1 тыс. физических лиц — предпринимателей;

258 юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

По сравнению с предыдущим годом количество субъектов хозяйствования, включенных в план-график, сократилось более чем на 7%. План сформирован с акцентом на качество проверок, а не на их количество.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.