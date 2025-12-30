0 800 307 555
Гарантии безопасности со стороны США — Зеленский прокомментировал

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости юридически закрепленных гарантий безопасности Украины со стороны США.
Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет Укрправда.
Зеленский отметил, что во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсуждал варианты соглашения по гарантиям безопасности для Украины.
По его словам, она может быть похожа на систему коллективной обороны НАТО, однако не предусматривает полноправного членства Украины в Альянсе.
«Мы уважаем президента Трампа. И его решение влиятельное. Но, конечно, нам нужен Конгресс для этого. Возможно, Сенат или Конгресс. Это двусторонний американский документ о гарантиях безопасности Украины. И это зеркало НАТО и подобно НАТО, но не НАТО».
сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые делают невозможным повторную агрессию со стороны россии.
