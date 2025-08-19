Китай третий месяц подряд снижает выпуск стали — Finance.ua
Китай третий месяц подряд снижает выпуск стали

Китай в январе-июле снизил выплавку стали на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 594,47 млн тонн, по данным Государственного статистического управления страны.
Это минимальный объем производства этого периода с 2020 года. В частности, в июле выпуск стали снизился на 4% в годовом выражении и составил 79,66 млн тонн. Сокращение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.
Производство чугуна в январе-июле уменьшилось на 1,3% - до 505,8 млн тонн. В частности, в прошлом месяце выпуск составил 70,8 млн тонн, что на 1,4% меньше показателя за тот же месяц годом ранее.
По материалам:
fixygen
