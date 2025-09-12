Великобритания ввела новые санкции против российского теневого флота
Великобритания объявила о введении новых санкций против российского теневого флота и ряда физических и юридических лиц, поддерживающих военную машину рф.
Об этом сообщает Правительство Соединенного Королевства.
По данным британского правительства, ограничительные меры принимаются на фоне «российских авиаударов, которые нарушили воздушное пространство НАТО в Польше и повредили здание Кабинета министров в Киеве».
Что предусматривают санкции
Новые меры предусматривают ограничение для 70 судов российского теневого флота. В настоящее время Великобритания санкционирует больше нефтяных танкеров, чем любая другая страна.
Кроме того, под ограничения попали 30 компаний и физических лиц, которые поставляют электронику, химикаты и взрывчатые вещества для российской армии. Среди них:
- китайская Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и два ее российских совладельца, Елена и Алексей Малицкие;
- турецкий Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее генеральный директор Шанлик Шукуров.
Указанная электроника используется в российских ракетах «Искандер», «Х-101» и дронах.
«Количество российских дронов и ракет, выпущенных против Украины — 6500 только в июле — сейчас в 10 раз превышает уровень год назад. 100 санкций еще больше усиливают экономическое давление на россию, поскольку Путин продолжает войну, терроризируя украинцев ракетами и дронами и убивая гражданских лиц», — заявили в британском правительстве.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о новых санкциях. Они согласованы с Великобританией и направлены против лиц и компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс россии, ее теневой флот и энергетический сектор.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-5 лучших мест для отдыха в городах Европы
День финансов: новые правила налогообложения НДС, уровень мобилизации в Украине, доходность депозитов
Великобритания ввела новые санкции против российского теневого флота
Бронирование и хранение номерных знаков: в чем разница
В приложении «Дія» появилась комиссия при покупке ОВГЗ
Банкир дал прогноз, что будет с депозитами в Украине до ноября