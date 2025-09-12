Великобритания ввела новые санкции против российского теневого флота Сегодня 17:21

Великобритания ввела новые санкции против российского теневого флота

Великобритания объявила о введении новых санкций против российского теневого флота и ряда физических и юридических лиц, поддерживающих военную машину рф.

Об этом сообщает Правительство Соединенного Королевства.

По данным британского правительства, ограничительные меры принимаются на фоне «российских авиаударов, которые нарушили воздушное пространство НАТО в Польше и повредили здание Кабинета министров в Киеве».

Что предусматривают санкции

Новые меры предусматривают ограничение для 70 судов российского теневого флота. В настоящее время Великобритания санкционирует больше нефтяных танкеров, чем любая другая страна.

Читайте также Великобритания объявила о зимней помощи Украине на 142 млн фунтов

Кроме того, под ограничения попали 30 компаний и физических лиц, которые поставляют электронику, химикаты и взрывчатые вещества для российской армии. Среди них:

китайская Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и два ее российских совладельца, Елена и Алексей Малицкие;

турецкий Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее генеральный директор Шанлик Шукуров.

Указанная электроника используется в российских ракетах «Искандер», «Х-101» и дронах.

Читайте также Министр финансов США анонсировал новые санкции против россии

«Количество российских дронов и ракет, выпущенных против Украины — 6500 только в июле — сейчас в 10 раз превышает уровень год назад. 100 санкций еще больше усиливают экономическое давление на россию, поскольку Путин продолжает войну, терроризируя украинцев ракетами и дронами и убивая гражданских лиц», — заявили в британском правительстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО о новых санкциях. Они согласованы с Великобританией и направлены против лиц и компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс россии, ее теневой флот и энергетический сектор.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.