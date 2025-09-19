Летние экстремальные погодные условия в Европе могут обойтись ЕС в миллиарды евро убытков Сегодня 02:09 — Мир

По данным нового исследования, волны тепла и наводнения могут обойтись Евросоюзу в не менее 43 млрд евро в виде ущерба для урожая и потери продуктивности.

Об этом сообщает The New York Times.

Этим летом Европа пострадала от экстремальных погодных условий. Теперь континент оценивает их экономические последствия.

Рекордные температуры, засухи и наводнения могут обойтись экономике региона не менее чем в 43 млрд евро, говорится в исследовании.

В докладе, представленном законодателям ЕС, основное внимание уделяют экстремальным погодным явлениям с июня по август, с целью помочь блоку адаптироваться к континенту, который, по словам ученых, является одним из наиболее быстро нагревающихся.

Читайте также Как жара влияет на современные автомобили: основные риски

«Настоящие затраты на экстремальную погоду проявляются медленно, поскольку эти события влияют на жизнь и средства к существованию из-за широкого спектра каналов, выходящих за пределы изначального влияния», — сказал Сериш Усман, доцент Мангеймского университета, руководивший исследованием вместе с двумя экономистами из Европейского центрального банка.

Используя модель, основанную на метеорологических данных и оценках исторического влияния экстремальных погодных явлений на 1160 разных регионов Европейского Союза, экономисты заявили, что им удалось создать прогноз того, что они назвали потенциальным влиянием экстремальных погодных явлений в квазиреальном времени.

Но они предупредили, что эти оценки окружает значительная неопределенность, поскольку данные, использованные для проведения исследования, ограничивались летними месяцами и конкретными погодными явлениями. К примеру, данные не учитывали влияние лесных пожаров или сочетание одновременной засухи и волны жары.

Читайте также Почему Италия стала самой привлекательной страной ЕС для богачей

Европа страдает от сильных волн жары. Изменение климата стало заставлять людей сталкиваться со сложными вопросами экономических и культурных затрат на адаптацию к росту температур.

В исследовании определено, что Испания, Италия, Португалия, Греция и южная Франция являются одними из регионов, наиболее пострадавших от экстремальной жары этим летом. Метеорологи заявили, что ожидают, что эти регионы будут продолжать сталкиваться с еще большей экстремальной жарой в последующие годы.

Испанское метеорологическое агентство заявило, что прошедшее лето было самым жарким с момента начала ведения учета в 1961 году, когда по всей стране было зафиксировано три волны жары. Температура поднялась на 0,1 градуса Цельсия выше предыдущего рекордного периода с июня по август 2022 года.

Читайте также Где в ЕС работники больше всего довольны своей зарплатой (инфографика)

Экономисты, исследующие климат, отметили, что жара, засухи и наводнения по-разному препятствуют экономической деятельности. Жара приводит к потерям производительности, например в строительной и гостиничной отраслях, тогда как засухи влияют преимущественно на сельское хозяйство. Наводнения повреждают инфраструктуру и здания, а также создают косвенные потери из-за нарушения цепочек поставок.

На основе их модели исследование показало, что потери для экономики были четко измеримы. К примеру, в Италии оценочные потери составили 11,9 миллиарда евро за 2025 год и составят 34,2 миллиарда евро к 2029 году. Это составляет 0,6% или 1,75% экономического объема Италии в 2024 году.

Жара уже влияет на то, как правительства планируют свое будущее. Испания стремится инвестировать в системы прогнозирования температуры, чтобы предвидеть волны жары и обучать медицинских работников, которые будут вынуждены лечить больше заболеваний, связанных с жарой. Она также пытается повысить энергоэффективность и снизить выбросы парниковых газов.

В Париже градостроители говорят, что температура до 50 градусов по Цельсию не за горами.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.