В Эстонии будут продавать автомобили, оставленные у границы с россией Сегодня 23:39 — Мир

В Эстонии предупредили, что начнут продавать автомобили, оставленные вблизи границы с российской федерацией.

Об этом сообщает ERR.

Департамент транспорта Эстонии с октября начнет эвакуировать автомобили, стоящие на парковке вблизи КПП «Койдула» дольше разрешенных 72 часов.

Если владельцы на протяжении нескольких месяцев так и не заберут авто, машины будут проданы.

Для этого эстонское ведомство заключило договор с фирмой Svenai OÜ, которая будет вывозить транспортные средства на охраняемую стоянку в Виру, расположенную в 44 километрах от границы.

Читайте также Украина получит от Эстонии военную помощь более чем на €100 млн

Право эвакуировать такие автомобили закреплено в законе о дорожном движении, изменения в который вступили в силу 1 января 2025 года.

Еще весной чиновники стали выявлять и предупреждать владельцев долгосрочно оставленных машин. По данным ведомства, количество автомобилей на стоянке уже сократилось: с 52 в начале августа до 39 к концу месяца.

Стоимость эвакуации будет составлять 152 евро, а хранение машины на платной стоянке — от 21 евро за первый день и до 85 евро в месяц.

В сумме расходы владельца автомобиля за месяц могут достичь 237 евро.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.