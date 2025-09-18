В Эстонии будут продавать автомобили, оставленные у границы с россией
В Эстонии предупредили, что начнут продавать автомобили, оставленные вблизи границы с российской федерацией.
Об этом сообщает ERR.
Департамент транспорта Эстонии с октября начнет эвакуировать автомобили, стоящие на парковке вблизи КПП «Койдула» дольше разрешенных 72 часов.
Если владельцы на протяжении нескольких месяцев так и не заберут авто, машины будут проданы.
Для этого эстонское ведомство заключило договор с фирмой Svenai OÜ, которая будет вывозить транспортные средства на охраняемую стоянку в Виру, расположенную в 44 километрах от границы.
Право эвакуировать такие автомобили закреплено в законе о дорожном движении, изменения в который вступили в силу 1 января 2025 года.
Еще весной чиновники стали выявлять и предупреждать владельцев долгосрочно оставленных машин. По данным ведомства, количество автомобилей на стоянке уже сократилось: с 52 в начале августа до 39 к концу месяца.
Стоимость эвакуации будет составлять 152 евро, а хранение машины на платной стоянке — от 21 евро за первый день и до 85 евро в месяц.
В сумме расходы владельца автомобиля за месяц могут достичь 237 евро.
