0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Эстонии будут продавать автомобили, оставленные у границы с россией

Мир
17
В Эстонии предупредили, что начнут продавать автомобили, оставленные вблизи границы с российской федерацией.
Об этом сообщает ERR.
Департамент транспорта Эстонии с октября начнет эвакуировать автомобили, стоящие на парковке вблизи КПП «Койдула» дольше разрешенных 72 часов.
Если владельцы на протяжении нескольких месяцев так и не заберут авто, машины будут проданы.
Для этого эстонское ведомство заключило договор с фирмой Svenai OÜ, которая будет вывозить транспортные средства на охраняемую стоянку в Виру, расположенную в 44 километрах от границы.
Читайте также
Право эвакуировать такие автомобили закреплено в законе о дорожном движении, изменения в который вступили в силу 1 января 2025 года.
Еще весной чиновники стали выявлять и предупреждать владельцев долгосрочно оставленных машин. По данным ведомства, количество автомобилей на стоянке уже сократилось: с 52 в начале августа до 39 к концу месяца.
Стоимость эвакуации будет составлять 152 евро, а хранение машины на платной стоянке — от 21 евро за первый день и до 85 евро в месяц.
В сумме расходы владельца автомобиля за месяц могут достичь 237 евро.
По материалам:
Укрінформ
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems