Украина получит от Эстонии военную помощь более чем на €100 млн Сегодня 19:21

Эстония продолжит оказывать военную поддержку Украине в 2026 году. В частности, страна выделит не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта, что составляет €100 миллионов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии.

Куда направят средства

Отмечается, что большинство средств пойдет на производство эстонской продукции для Украины.

Кроме того, Таллин продолжит обучать украинских военных и поддерживать IT-решения в сфере обороны.

«Эстония и дальше будет решительно поддерживать Украину в ее защите против агрессивной войны россии. В следующем году будет действовать решение, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных нужд Украины и в следующем году ключевую роль будут играть также эстонские предприятия оборонной промышленности. Кроме того, мы продолжим обучать украинцев и поддерживать ИТ-решения в украинском оборонном секторе», — сказал министр обороны Певкур.

В ходе визита в Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур и Денис Шмигаль также обсудили недавние события в Польше.

По словам Певкура, это беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО, за которое рф несет полную ответственность.

«Наше внимание должно дальше сосредотачиваться на том, чтобы давить на россия как агрессора и помочь Украине прекратить жестокую российскую войну», — добавил он.

