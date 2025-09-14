0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получит от Эстонии военную помощь более чем на €100 млн

Казна и Политика
17
Украина получит от Эстонии военную помощь более чем на €100 млн
Украина получит от Эстонии военную помощь более чем на €100 млн
Эстония продолжит оказывать военную поддержку Украине в 2026 году. В частности, страна выделит не менее 0,25% своего валового внутреннего продукта, что составляет €100 миллионов.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Эстонии.

Куда направят средства

Отмечается, что большинство средств пойдет на производство эстонской продукции для Украины.
Читайте также
Кроме того, Таллин продолжит обучать украинских военных и поддерживать IT-решения в сфере обороны.
«Эстония и дальше будет решительно поддерживать Украину в ее защите против агрессивной войны россии. В следующем году будет действовать решение, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных нужд Украины и в следующем году ключевую роль будут играть также эстонские предприятия оборонной промышленности. Кроме того, мы продолжим обучать украинцев и поддерживать ИТ-решения в украинском оборонном секторе», — сказал министр обороны Певкур.
В ходе визита в Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур и Денис Шмигаль также обсудили недавние события в Польше.
Читайте также
По словам Певкура, это беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО, за которое рф несет полную ответственность.
«Наше внимание должно дальше сосредотачиваться на том, чтобы давить на россия как агрессора и помочь Украине прекратить жестокую российскую войну», — добавил он.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems