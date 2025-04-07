ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы — Finance.ua

ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы Сегодня 20:39 — Мир

ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы

Литва и Эстония не получили финансирования Европейского Союза на строительство так называемой стены беспилотников на границах.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT.

Эстонские и литовские пограничники подали совместную заявку на проект строительства стены дронов вдоль границы, однако на это ЕС не выделил денег. Эстония была основным заявителем, а Литва — созаявителем.

В мае прошлого года министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что балтийские страны согласились разработать так называемую стену беспилотников. Ее цель — мониторить границу и развернуть системы для борьбы с вражескими дронами.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, пытаются противодействовать вероятным военным угрозам со стороны россии и беларуси.

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В Литве в прошлом году была утверждена программа укрепления и развития гражданской обороны. Речь идет о создании новых укрытий, системе оповещения, специального мобильного приложения и финансирования в €285 миллионов. Также в стране приступили к строительству военной базы, где будут находиться немецкие солдаты.

В январе 2024 года Минобороны Эстонии заявило, что Эстония, Латвия и Литва создадут общую линию обороны на границе с россией, чтобы «сдержать, а в случае необходимости защититься от военной угрозы». На это они просили денег у ЕС — 2,5 миллиарда евро.

theБабель По материалам:

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