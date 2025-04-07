ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы — Finance.ua
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ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы

Мир
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ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы
ЕС отказался финансировать «стену дронов» для Эстонии и Литвы
Литва и Эстония не получили финансирования Европейского Союза на строительство так называемой стены беспилотников на границах.
Об этом сообщил литовский вещатель LRT.
Эстонские и литовские пограничники подали совместную заявку на проект строительства стены дронов вдоль границы, однако на это ЕС не выделил денег. Эстония была основным заявителем, а Литва — созаявителем.
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В мае прошлого года министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что балтийские страны согласились разработать так называемую стену беспилотников. Ее цель — мониторить границу и развернуть системы для борьбы с вражескими дронами.
Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, пытаются противодействовать вероятным военным угрозам со стороны россии и беларуси.
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В Литве в прошлом году была утверждена программа укрепления и развития гражданской обороны. Речь идет о создании новых укрытий, системе оповещения, специального мобильного приложения и финансирования в €285 миллионов. Также в стране приступили к строительству военной базы, где будут находиться немецкие солдаты.
В январе 2024 года Минобороны Эстонии заявило, что Эстония, Латвия и Литва создадут общую линию обороны на границе с россией, чтобы «сдержать, а в случае необходимости защититься от военной угрозы». На это они просили денег у ЕС — 2,5 миллиарда евро.
По материалам:
theБабель
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