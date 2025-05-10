Эстония предоставляет помощь украинцам из 5 областей: как получить средства — Finance.ua

Эстония предоставляет помощь украинцам из 5 областей: как получить средства Сегодня 21:15 — Личные финансы

Эстония предоставляет помощь украинцам из 5 областей: как получить средства

Эстония в течение трех месяцев будет выплачивать деньги украинцам из пяти прифронтовых областей: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской.

Об этом говорится в сообщении Эстонского совета по делам беженцев.

Сколько денег можно получить

Размер пособия: 3600 гривен в месяц на одного члена семьи в течение трех месяцев. Все уязвимости семьи должны быть подтверждены документами.

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Повторно подать заявление на получение пособия можно не ранее чем через 6 месяцев после получения предыдущей выплаты, если семья получила новый статус уязвимости.

Выплаты рассчитаны на людей с низким уровнем дохода, относящихся к уязвимым категориям:

детей воспитывает одинокая мать или отец;

женщина выступает единственным кормильцем в семье;

в семье есть беременные женщины;

в семье воспитывают троих и более детей младше 18 лет;

в семье есть дети до 2 лет;

в семье есть лица с инвалидностью I или II группы;

в семье есть люди, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

в семье есть люди в возрасте 60+;

в семье полностью или частично разрушено жилье;

семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате боевых действий.

Как зарегистрироваться на получение пособия

Оффлайн. Команда Эстонского совета по делам беженцев определяет локацию для проведения физической регистрации. Их сообщат заявителям через местные власти.

Онлайн. Регистрация онлайн началась Регистрация онлайн началась на сайте совета в 9:00 1 мая.

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После подачи запроса команда рассмотрит информацию и примет решение в течение трех недель. После этого заявитель получит уведомление о результатах рассмотрения запроса по электронному адресу, указанному в запросе.

Если обращение будет одобрено, заявители смогут перейти к заполнению онлайн-формы

После этого специалисты просмотрят информацию и при необходимости проинформируют по электронной почте. После финального пересмотра деньги пришлют на банковский счет, указанный главным заявителем.

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Телеканал 24 По материалам:

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