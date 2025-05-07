ФАО запускает план помощи украинским фермерам на $150 миллионов — Finance.ua
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ФАО запускает план помощи украинским фермерам на $150 миллионов

Аграрный рынок
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ФАО запускает план помощи украинским фермерам на $150 миллионов
ФАО запускает план помощи украинским фермерам на $150 миллионов
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила о начале реализации двухлетнего Плана реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативного восстановления с общим бюджетом в 150 млн долларов. США для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от войны.
Об этом сообщает пресс-служба ФАО.
«Мы приступаем к реализации этого плана в момент, когда украинские фермеры по-прежнему сталкиваются с огромными трудностями: от заминированных полей и уничтоженной инфраструктуры до ограниченности доступа к рынкам. Через План чрезвычайного реагирования и раннего восстановления на 2025−2026 годы ФАО продолжает поддерживать усилия Украины по преодолению последствий войны, в частности, в сельских районах вблизи линии фронта», — пояснил и.о. руководителя Представительства ФАО в Украине Мохаммед Азука.
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Так, по данным Всемирного банка, убытки и потери в аграрном секторе Украины за период с февраля 2022 по декабрь 2024 года оцениваются почти в 84 млрд долл. Отдельно ирригационный сектор понес убытков на 1,6 млрд долл. Уничтоженные склады, фермы, многолетние насаждения, техника, ресурсы и продукция — лишь часть перечня потерь.
План охватывает 2025−2026 годы и направлен на оказание помощи более чем 500 тысячам людей в уязвимом положении. Его цель — дать пострадавшим фермерам возможность снова наладить производство, снизить их зависимость от гуманитарной помощи и внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Особое внимание в нем уделяется поддержке семьям в сельских районах.
В частности, план построен на трех взаимосвязанных компонентах.
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Первый компонент — однолетний этап чрезвычайного реагирования, во время которого ФАО планирует обеспечить агроресурсами наиболее уязвимых сельских семей и малых фермеров, пострадавших в результате войны. Второй компонент предусматривает очистку сельхозугодий от взрывоопасных остатков, а третий — охватывает многолетние меры по раннему восстановлению, в частности, поддержка производственного потенциала, доступа к рынкам и оказание технической помощи.
Все три компонента будут сопровождаться постоянным техническим анализом и оценками, позволяющими оперативно реагировать на потребности и обеспечить эффективность программы.
В тесном сотрудничестве с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и местными властями ФАО призывает международных партнеров присоединиться к устойчивому восстановлению и укреплению долгосрочной устойчивости агропродовольственных систем Украины.
По материалам:
Укрінформ
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