Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН — Finance.ua
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Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН

Аграрный рынок
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Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН
Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вместе с Европейским Союзом в Украине приступают к третьему грантовому циклу для поддержки украинских фермеров.
Эта программа направлена ​​на решение неотложных финансовых проблем, развитие устойчивых агропродовольственных систем и модернизацию хозяйств, говорится в сообщении ФАО.
Условия участия:
  • Гранты до 416 500 грн для малых фермеров.
  • Гранты до 1 041 250 грн для предприятий и кооперативов.
  • Обязательная доля собственного инвестиционного вклада.
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Программа включает Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и отдельные районы Днепропетровской области.
Благодаря грантам фермеры могут развивать уникальные направления сельского хозяйства, соответствующие традициям региона, повышать безопасность и делать производство более экологичным.
Регистрация на программу доступна через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 24 января 2025 года.
По материалам:
AgroPortal.ua
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