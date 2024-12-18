Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН — Finance.ua

Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вместе с Европейским Союзом в Украине приступают к третьему грантовому циклу для поддержки украинских фермеров.
Эта программа направлена на решение неотложных финансовых проблем, развитие устойчивых агропродовольственных систем и модернизацию хозяйств, говорится в сообщении ФАО.
Условия участия:
- Гранты до 416 500 грн для малых фермеров.
- Гранты до 1 041 250 грн для предприятий и кооперативов.
- Обязательная доля собственного инвестиционного вклада.
Программа включает Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и отдельные районы Днепропетровской области.
Благодаря грантам фермеры могут развивать уникальные направления сельского хозяйства, соответствующие традициям региона, повышать безопасность и делать производство более экологичным.
Регистрация на программу доступна через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 24 января 2025 года.
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