Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН — Finance.ua

Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН Сегодня 20:44 — Аграрный рынок

Украинские фермеры могут получить гранты на $10−25 тысяч от Евросоюза и ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вместе с Европейским Союзом в Украине приступают к третьему грантовому циклу для поддержки украинских фермеров.

Эта программа направлена ​​на решение неотложных финансовых проблем, развитие устойчивых агропродовольственных систем и модернизацию хозяйств, говорится в сообщении ФАО.

Условия участия:

Гранты до 416 500 грн для малых фермеров.

Гранты до 1 041 250 грн для предприятий и кооперативов.

Обязательная доля собственного инвестиционного вклада.

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Программа включает Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и отдельные районы Днепропетровской области.

Благодаря грантам фермеры могут развивать уникальные направления сельского хозяйства, соответствующие традициям региона, повышать безопасность и делать производство более экологичным.

Регистрация на программу доступна через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 24 января 2025 года.

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