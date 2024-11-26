Украинские фермеры назвали самые большие вызовы для своей деятельности — Finance.ua

Украинские фермеры назвали самые большие вызовы для своей деятельности Сегодня 07:41 — Аграрный рынок

Украинские фермеры назвали самые большие вызовы для своей деятельности

Самым большим вызовом на ближайшие три года украинские фермеры считают войну.

Такие данные результатов глобального исследования Farmer Voice Survey (Голос фермера) были озвучены во время аграрного медиаклуба «Байер».

В опросе приняли участие 2 тысячи фермеров из 8 стран мира (Германия, США, Индия, Кения, Китай, Австралия, Бразилия), в том числе 200 украинских агропроизводителей.

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Согласно данным опроса, который ежегодно проводит «Байер», 38% украинских респондентов ставят войну и связанные с ней риски и вызовы на первое место.

Вторым самым большим вызовом украинские агропроизводители считают климатические изменения. Этот фактор также занимает первые позиции среди фермеров всех стран (37%).

Третье место среди вызовов занимает нестабильность цен на зерновые и доходы (36%).

«Мы были приятно удивлены, что в настоящее время 79% украинских фермеров используют цифровые технологии. Они считают, что цифровизация помогает им повышать урожайность, уменьшать затраты и улучшать качество урожая», — отметила руководитель Аграрного подразделения «Байер» по операционным вопросам Украины Анна Громаковская.

Она добавила, что 90% респондентов используют хотя бы одну практику возобновляемого земледелия.

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