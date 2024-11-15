Сколько зарабатывают агрономы в 2024 году: исследование Agrohub — Finance.ua

Сколько зарабатывают агрономы в 2024 году: исследование Agrohub Сегодня 09:44 — Аграрный рынок

Сколько зарабатывают агрономы в 2024 году: исследование Agrohub

Компания Agrohub провела кадровое исследование различных должностей агрономической службы, в котором приняли участие 8 крупных и средних агрохолдингов с суммарным земельным банком более 1,5 млн га.

По результатам, среднемесячный доход главного агронома (без учета бонусов) составляет 108 тыс. грн /месяц, ведущего — 67 тыс. грн, линейного агронома — 32,3 тыс. грн.

Для сравнения год назад доход главного агронома составлял около 90 тыс. грн в месяц, ведущего — 50 тыс. грн и рядового агронома — около 30 тыс. грн.

Что происходит на рынке

Также исследование показало, что агрокомпании приостановили тенденцию укрупнения земельных массивов, которая была в предыдущие годы, и сейчас больше фокусируются на внедрении точного земледелия и на углублении агрономической аналитики. Это подтверждает появление новой должности, которую среди участников исследования впервые зафиксировали — агроном-исследователь. Его средний доход составляет 42,6 тыс. грн/месяц.

В политике бонусирования аналитики существенных изменений не наблюдают — по-прежнему бонусы выплачиваются после завершения продаж и считаются тем или иным количеством окладов. Также существуют предельные максимальные и минимальные лимиты для бонуса, например, максимальная сумма бонуса ограничивается коэффициентом 1.5, даже если KPI выполнена даже более чем на 150%.

Положительным сигналом для рынка является стабильная численность персонала в агрономической службе. В настоящее время один главный агроном в среднем обслуживает 33 тыс. га, ведущий — 10 тыс. га, линейный — 2,9 тыс. га, аналогичные результаты были и в прошлом году.

Другой хороший сигнал для рынка — это рост специалистов до 25 лет среди агрономов. Таким образом, строится определенный кадровый резерв, который будет расти и двигаться в высшую категорию менеджмента, и это движение уже видно в динамике. Если количество линейных агрономов в возрасте до 25 лет и в этом, и в прошлом году сохраняется на уровне 27%, то главных агрономов в таком возрасте в 2023 году не было вовсе, а нынешнее исследование фиксирует 2%. К тому же эти 2% женщины, а в прошлом женщин среди этой должности в рамках исследования не было также.

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«‎Даже в условиях войны агробизнес продолжает адаптироваться и искать возможности для поддержки персонала. Появление новых должностей и стабильность численности работников свидетельствуют о стремлении к сохранению кадрового потенциала. Рост зарплат среди ведущих специалистов и развитие молодых специалистов отражают необходимость адаптироваться к сложным реалиям и находить пути повышения эффективности в этих обстоятельствах», — комментирует руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

и т. д. Если вы агропроизводитель и хотите присоединиться к исследованию и получить полные результаты, отправьте письмо на почту Компания Agrohub четвертый год подряд проводит кадровое исследование Agrohub HR360 Benchmarking украинского аграрного рынка, в котором в 2024 году приняли участие около 8 крупных и средних агрохолдингов с суммарным земельным банком более 1,5 млн га. Исследование было проведено и охватило все категории полевого и неполевого персонала и продемонстрировало различные аспекты функционала по каждой должности, уровень дохода и обеспеченность льготамиЕсли вы агропроизводитель и хотите присоединиться к исследованию и получить полные результаты, отправьте письмо на почту dl@agrohub.org

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