Министр агрополитики назвал одну из самых проблемных отраслей — Finance.ua
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Министр агрополитики назвал одну из самых проблемных отраслей

Аграрный рынок
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В Украине значительно просела отрасль животноводства, в частности, по уровню потребления красного мяса — говядины, мы скатились до минимальных показателей. Если по состоянию на 1991 год насчитывалось 28 млн голов крупного рогатого скота, то сегодня только 2,3 млн. Сокращение более чем в 12 раз.
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Об этом рассказал министр аграрной политики Виталий Коваль.
«Отрасль животноводства нужно развивать и поддерживать, открывать рынки для украинской агропродукции, хотя с этим есть проблемы. Потому что где-то партнеры позволяют открывать, где-то нет. Задача министерства на сегодняшний день — формировать рынок агропереработки, чтобы мы стали агроиндустриальной страной», — уточнил министр.
По его словам, Украина точно прокормит свое население, потому что это страна, в которой люди любят свою землю. Нарастили хорошие показатели по производству куриного мяса, заменяющего говядину.
«В агросферу привлечены 14 млн человек, поэтому голодными мы точно не будем. Фактически животноводство является процессом переработки, когда мы перерабатываем и зерно, и молоко, и мясо. А это рабочие места. Животноводческая ферма, которая обрабатывает 1000 га — создает 50 рабочих мест. А 1000 га, которые обрабатывает компания, занимающаяся только растениеводством, создает только 9−10 сезонных рабочих мест. И это большая разница», — уточнил Коваль.
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Министр также рассказал о подготовке к посевной. По его словам, в Украине уже засеяно озимыми 5 млн 400 тыс. гектаров, 1 млн 100 тыс. га — озимым рапсом.
«Мы удержали ситуацию, и за это я обязан каждому аграрию, потому что Украина не остановилась. Фермеры — это те люди, которые свою землю не предали. Продолжают засевать дальше. Напомню, что 1 трлн 200 млрд грн — прошлогодний вклад в украинскую экономику, что составляет 20% всего ВВП страны», — подытожил министр.
По материалам:
Novyny.live
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