Переработанная продукция увеличит прибыльность экспорта в 10 раз — Finance.ua

Переработанная продукция увеличит прибыльность экспорта в 10 раз
Главным приоритетом в сельскохозяйственном секторе является увеличение продукции переработки.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа на форуме «Курс на агропереработку. Как масштабировать бизнес и где брать деньги?» в рамках выставки AGRO2FOOD.
Ключевым направлением в работе является достижение высокого уровня доли ВВП перерабатывающей промышленности, который сейчас составляет 20%, считает он. В 2021 году этот показатель достигал чуть более 10%, в прошлом году наблюдалось падение до 8% в результате влияния войны, но потенциал к росту есть.
«Как раз агропереработка для нас является одной из ключевых. Ведь если анализировать имеющийся экспорт, то агросырье занимает одну из основных позиций, но мы видим, что экспорт в дальнейшем должен быть переработан. Поскольку, если считать дополнительную стоимость переработанной продукции, то она от 3 до 10 раз в зависимости от категории добавляет прибыли производителям и государству по сравнению с экспортом обычного сырья», — отметил Андрей Телюпа.
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