Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела новые санкции против «теневого флота» рф

Правительство Австралии снизило предельную цену на российскую нефть и ввело санкции против еще 95 судов российского «теневого флота».
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии.
В МИД отмечают, что снижение предельной цены на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и поможет лишить российскую военную экономику доходов от нефти.
Австралия приняла эти меры вместе с международными партнерами, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Японию. Австралия сохраняет полный запрет на импорт из россии нефти и нефтепереработанных продуктов.
Австралия также введет целевые санкции против еще 95 российских судов «теневого флота». Так правительство ввело санкции против более 150 судов «теневого флота» с июня 2025 года.
В министерстве добавляют, что Австралия ввела более 1600 санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Эти действия поддерживают Украину в защите суверенитета и территориальной целостности.
«Австралия снова призывает россию немедленно прекратить эту войну и вывести войска с территории Украины. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины», — отметили в МИД.
