0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела новые санкции против «теневого флота» рф

Мир
25
Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела новые санкции против «теневого флота» рф
Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела новые санкции против «теневого флота» рф
Правительство Австралии снизило предельную цену на российскую нефть и ввело санкции против еще 95 судов российского «теневого флота».
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Австралии.
В МИД отмечают, что снижение предельной цены на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и поможет лишить российскую военную экономику доходов от нефти.
Австралия приняла эти меры вместе с международными партнерами, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Японию. Австралия сохраняет полный запрет на импорт из россии нефти и нефтепереработанных продуктов.
Читайте также
Австралия также введет целевые санкции против еще 95 российских судов «теневого флота». Так правительство ввело санкции против более 150 судов «теневого флота» с июня 2025 года.
В министерстве добавляют, что Австралия ввела более 1600 санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Эти действия поддерживают Украину в защите суверенитета и территориальной целостности.
«Австралия снова призывает россию немедленно прекратить эту войну и вывести войска с территории Украины. Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины», — отметили в МИД.
По материалам:
hromadske
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems