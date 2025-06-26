Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний рф — Finance.ua

Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний рф
Австралия ввела новые санкции против граждан и компаний россии. В списке 37 человек и 7 организаций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии.
«Министр иностранных дел законодательным актом определил лиц и организации для целевых финансовых санкций, в отношении которых распространяется запрет на поездки в соответствии с Правилами автономных санкций 2011 года», —
сказано в сообщении
Ранее Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро. Средства правительства Австралии будут распределяться на ключевые потребности украинского энергосектора.
Напомним, Австралия анонсировала дополнительный вклад в Фонд поддержки энергетики Украины в конце 2024 года. Таким образом, общий вклад Австралии в Фонд составил около 18 млн евро.
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