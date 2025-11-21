Как пользоваться электроприборами после появления света (советы ДТЭК)
В последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений, ведь передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. В ДТЭК напомнили, что после включения света важно нагружать сеть постепенно, чтобы она выдержала.
Читайте также
Об этом говорится в сообщении чат-бота ДТЭК Киевские электросети.
«После возвращения света система очень уязвима: если сразу включать много приборов, может произойти перегрузка и новые аварии. Это значит еще больше времени без света»,
сказали в компании.
- Совет
Сначала нужно включать только необходимые немощные приборы. К примеру — холодильник, зарядки, светильники.
Затем следует подождать 30 минут, прежде чем включить мощный прибор (стиральную машину, обогреватель, бойлер).
К тому же, эту технику следует использовать поочередно.
Напомним, что Киев создает систему энергоустойчивости объектов критической инфраструктуры, жилых домов. В частности, речь идет о строительстве мини-ТЭЦ, шесть из которых планируется запустить уже до конца этого года. У этих объектов будет защита 2-го уровня.
Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, это уникальный проект с точки зрения масштабов, технической конфигурации и условий исполнения не только для Украины.
Как ранее сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, россияне бьют не только по станциям, но и по сетям, передающим энергию, в результате чего возникают проблемы с транспортировкой энергии от работающих атомных станций.
В ДТЭК уточнили, что Хмельницкая и Ровенская АЭС еще с начала ноября снизили генерацию, а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию. Южноукраинская АЭС также лишилась части внешнего подключения.
Поделиться новостью
Также по теме
С кого налоговая может автоматически взимать долги
Превысила начальную оценку в 1000 раз: картина Фриды Кало продана за рекордные 54 млн долл. (фото)
ЕС создаст платформу для поиска иностранных специалистов
Подача декларации по плате за землю: кто из ФЛП должен сделать
Как пользоваться электроприборами после появления света (советы ДТЭК)
В каких странах учителя получают самые низкие зарплаты