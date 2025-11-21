Как пользоваться электроприборами после появления света (советы ДТЭК) Вчера 15:15 — Личные финансы

Как пользоваться электроприборами после появления света (советы ДТЭК)

В последнее время украинцы сталкиваются с еще более жесткими графиками отключений, ведь передавать электроэнергию от работающих атомных станций становится все труднее. В ДТЭК напомнили, что после включения света важно нагружать сеть постепенно, чтобы она выдержала.

Об этом говорится в сообщении чат-бота ДТЭК Киевские электросети.

«После возвращения света система очень уязвима: если сразу включать много приборов, может произойти перегрузка и новые аварии. Это значит еще больше времени без света», сказали в компании.

Совет

Сначала нужно включать только необходимые немощные приборы. К примеру — холодильник, зарядки, светильники.

Затем следует подождать 30 минут, прежде чем включить мощный прибор (стиральную машину, обогреватель, бойлер).

К тому же, эту технику следует использовать поочередно.

Напомним, что Киев создает систему энергоустойчивости объектов критической инфраструктуры, жилых домов. В частности, речь идет о строительстве мини-ТЭЦ, шесть из которых планируется запустить уже до конца этого года. У этих объектов будет защита 2-го уровня.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, это уникальный проект с точки зрения масштабов, технической конфигурации и условий исполнения не только для Украины.

Как ранее сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, россияне бьют не только по станциям, но и по сетям, передающим энергию, в результате чего возникают проблемы с транспортировкой энергии от работающих атомных станций.

В ДТЭК уточнили , что Хмельницкая и Ровенская АЭС еще с начала ноября снизили генерацию, а после новой атаки 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию. Южноукраинская АЭС также лишилась части внешнего подключения.

