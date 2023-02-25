Можно ли получать финансовую помощь в Германии, если вы работаете на minijob — Finance.ua

Можно ли получать финансовую помощь в Германии, если вы работаете на minijob Сегодня 17:00 — Личные финансы

Находящиеся в Германии беженцы из Украины могут рассчитывать на подработку под названием minijob. Узнайте подробнее, позволяет ли такой формат работы получать пособие и не платить страховые взносы.

Немецкий центр занятости и предоставления льгот Jobcenter выплачивает финансовую поддержку беженцам из Украины. Деньги получают украинцы, которые ищут работу и не имеют достаточно средств для жизни. Найдя работу, беженец теряет выплату, однако существует способ работать и получать финансовую помощь. Рассказываем о minijob и алгоритме сохранения выплат.

Что такое minijob в Германии?

Minijob — это работа с частичной занятостью или краткосрочное трудоустройство. Такой формат работы позволяет сохранить социальные выплаты и одновременно получать заработную плату. Существует два типа миниработы, которые основываются либо на сумме дохода, либо на количестве рабочих часов: • Лимит заработка — ваш доход должен быть менее 520 евро в месяц и не более 6240 евро в год (если вы работаете каждый день); • Кратковременная работа — разрешено работать до 3 месяцев (5 часов еженедельно) или 70 рабочих дней (для занятости менее 5 дней в неделю). Отметим, что Германия предоставляет работникам minijob социальную защиту, например, гарантирует отпуск.

Можно ли работать одновременно на нескольких миниработах

Беженцы могут работать на двух или более работах одновременно. Здесь важно помнить о месячных лимитах — зарабатывать менее 520 евро или работать до 3 месяцев или 70 дней. Если вы превысите указанные цифры, ваша занятость будет средней (Midijob).

Как избежать уплаты социальных взносов

Люди с минимальной занятостью освобождены от уплаты социальных отчислений в фонд страхования. В то же время, все жители Германии должны иметь страхование, поэтому вы должны самостоятельно оформить полис. Пенсионные отчисления также не обязательны. Напишите работодателю заявление об отказе их оплачивать. Однако вы можете вносить эти взносы, чтобы в будущем получать пенсию в Германии.

Трудоустройство и выплаты от Jobcenter в Германии

При начислении денежного пособия от Jobcenter учитывают любые денежные поступления на банковский счет и соответственно уменьшают размер выплаты. Вы также не можете оставить всю зарплату себе. При устройстве на minijob помните о следующем — лицу разрешено оставить в месяц 100 евро и 20% от оставшейся суммы.

Обратите внимание! Беженцы сохраняют социальные льготы: Jobcenter продолжит оплачивать жилье и полис медицинского страхования, также остается право покупать льготный проездной и билеты в музеи, спортзалы и т.д.

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