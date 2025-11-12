0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Запрет Трампа на ожирение» закрывает иностранцам с лишним весом въезд в США: о чем речь

Мир
41
«Запрет Трампа на ожирение» закрывает иностранцам с лишним весом въезд в США: о чем речь
«Запрет Трампа на ожирение» закрывает иностранцам с лишним весом въезд в США: о чем речь
Государственный департамент Дональда Трампа опубликовал рекомендации, в которых они рекомендуют отказывать людям с лишним весом в выдаче иммиграционных виз для въезда в Соединенные Штаты.
Об этом пишет dailymail.

О чем идет речь

В директиве, ставшей частью нескольких директив администрации Трампа по борьбе с нежелательными поездками в США, ожирение называется одним из нескольких заболеваний, которые могут иметь определенные затраты.
В рекомендациях говорится, что к этим заболеваниям кроме ожирения относятся «сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, метаболические заболевания, неврологические заболевания и психические расстройства».
Должностным лицам рекомендуется спросить: «Располагает ли заявитель достаточными финансовыми ресурсами для покрытия расходов на такой уход в течение всей ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочной госпитализацией за счет правительства?»
По словам экспертов в области здравоохранения, избыточный вес связан с астмой, синдромом апноэ сна и высоким артериальным давлением.

Причины

Они отмечают, что эти состояния «могут требовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов» и потенциально могут создать нагрузку на систему здравоохранения США.
«Не секрет, что администрация Трампа ставит интересы американского народа во главу угла», — заявил спикер Томми Пигот газете Daily Mail., что подтверждает легитимность директивы.
«Это включает в себя введение политики, которая гарантирует, что наша иммиграционная система не будет обузой для американских налогоплательщиков», — добавил он.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems