«Запрет Трампа на ожирение» закрывает иностранцам с лишним весом въезд в США: о чем речь

«Запрет Трампа на ожирение» закрывает иностранцам с лишним весом въезд в США: о чем речь

Государственный департамент Дональда Трампа опубликовал рекомендации, в которых они рекомендуют отказывать людям с лишним весом в выдаче иммиграционных виз для въезда в Соединенные Штаты.

Об этом пишет dailymail.

О чем идет речь

В директиве, ставшей частью нескольких директив администрации Трампа по борьбе с нежелательными поездками в США, ожирение называется одним из нескольких заболеваний, которые могут иметь определенные затраты.

В рекомендациях говорится, что к этим заболеваниям кроме ожирения относятся «сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, метаболические заболевания, неврологические заболевания и психические расстройства».

Должностным лицам рекомендуется спросить: «Располагает ли заявитель достаточными финансовыми ресурсами для покрытия расходов на такой уход в течение всей ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочной госпитализацией за счет правительства?»

По словам экспертов в области здравоохранения, избыточный вес связан с астмой, синдромом апноэ сна и высоким артериальным давлением.

Причины

Они отмечают, что эти состояния «могут требовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов» и потенциально могут создать нагрузку на систему здравоохранения США.

«Не секрет, что администрация Трампа ставит интересы американского народа во главу угла», — заявил спикер Томми Пигот газете Daily Mail., что подтверждает легитимность директивы.

«Это включает в себя введение политики, которая гарантирует, что наша иммиграционная система не будет обузой для американских налогоплательщиков», — добавил он.

