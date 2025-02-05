Какая реальная зарплата в Польше: где самые большие заработки — Finance.ua

Какая реальная зарплата в Польше: где самые большие заработки Сегодня 17:03 — Личные финансы

Какая реальная зарплата в Польше: где самые большие заработки

высокая медианная зарплата была в Варшаве — более 8900 злотых. Высокие показатели также отмечены в Кракове (7991 злотых) и в Познани (7248 злотых). По данным Главного статистического управления Польши GUS , самаямедианная зарплата была в— более 8900 злотых. Высокие показатели также отмечены в(7991 злотых) и в(7248 злотых).

Самые низкие заработки отметили в Варминско-Мазурском воеводстве.

Заработная плата в народном хозяйстве в августе 2024 года составила 6697,52 злотых брутто (это на 18,0% меньше средней месячной заработной платы брутто).

Об этом пишет Inpoland.net.pl

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Напомним, что медианная зарплата — это зарплата, которую получает работник в середине ряда зарплат. То есть, половина работников получает вознаграждение меньше этого размера, а другая — больше.

Медианное значение заработной платы отличается, в частности, и по полу: для мужчин этот показатель составляет 6980,00 злотых, для женщин — 6440 злотых.

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Средняя заработная плата в августе была зафиксирована на уровне 8172,47 злотых. Разница в показателях весьма существенная.

По подсчетам GUS, в августе 2024 года 10% работников получали самые низкие зарплаты — до 4300,00 злотых. В свою очередь, у остальных 10% были самые высокие заработки — не менее 12 831,67 злотых.

Возраст работников

Если учесть возраст работников, то наивысшее медианное значение было в возрастной группе 35−44 лет и составляло 6952,60 злотых.

Размер предприятия

Наивысшее значение медианной заработной платы было в субъектах, где работают 1000 и более работников — 7975,20 злотых.

Отрасли

Наивысшее медианное значение зарплат в горно-добывающей отрасли — 10 819,81 злотых.

Гендерный разрыв

Медианная заработная плата мужчин была выше, чем медианная заработная плата женщин. В финансовой отрасли медианная зарплата мужчин на 35,4% больше, чем у женщин. А в сфере строительства женщины получают на 35% больше мужчин.

Справка Finance.ua:

Согласно данным общенационального исследования «Барометр профессий», самый большой дефицит, прогнозируемый для всей Польши, возникнет в группе профессий, связанных с применением физической силы. К ним относятся: кровельщики, водители, кладовщики, слесари, монтажники, машинисты землеройной техники, строители и сварщики.

В перечень наиболее дефицитных профессий вошли врачи, учителя, сиделки за лицами, находящимися на содержании, медсестры и акушерки, работники бухгалтерии, военнослужащие.

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