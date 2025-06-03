В каких странах легче всего получить шенгенскую визу (инфографика) — Finance.ua

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В каких странах легче всего получить шенгенскую визу (инфографика)

Личные финансы
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В каких странах легче всего получить шенгенскую визу (инфографика)
В каких странах легче всего получить шенгенскую визу (инфографика)
В прошлом году уровень одобрения шенгенских виз составил 52,20%, что свидетельствует о том, что государства Шенгенской зоны одобрили более половины поданных заявок на визы.
Об этом сообщает Schengen.News.
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Список стран с самыми высокими показателями одобрения заявок в 2024 году снова возглавляет Исландия. Эта страна одобрила 91,25% заявок, полученных за год.
В каких странах легче всего получить шенгенскую визу (инфографика)
В 2023 году в Исландии был самый высокий уровень одобрения — 94,26%, но также количество полученных заявок было значительно выше. В 2024 году Исландия получила 35416 заявок на визу, тогда как в предыдущем году Исландия получила 22 541 заявку — разница составляет 57,1%.
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Страны, в которых легче всего получить шенгенскую визу в этом году, исходя из показателей одобрения заявок на шенгенские визы.
В каких странах легче всего получить шенгенскую визу (инфографика)
Граждане, которые имели наибольшую вероятность получить шенгенскую визу в 2024 году, были преимущественно из африканских стран, а более высокие показатели одобрения были более заметными для граждан с меньшим количеством заявителей.
Например, Либерия имела самые высокие показатели одобрения — 97,6% из 125 поданных заявок на визу были одобрены.
Заявители из третьих стран, которые имели возможность получить шенгенскую визу в 2024 году:
  1. Либерия — 97,6 процента
  2. Вануату — 95,79 процента
  3. Ботсвана — 83,10 процента
  4. Нигер — 78,86 процента
  5. Замбия — 88,87 процента
  6. Коморские Острова — 36,35 процента
  7. Бурунди — 58,63 процента
  8. Таджикистан — 60,54 процента
  9. Гвинея-Бисау — 43,84 процента
  10. Гаити — 52,02 процента
Согласно заявкам, заявители из Вануату подали 261 запрос на получение визы, 250 из которых были одобрены. Консульства в Ботсване получили 1633 заявления, из которых 1357 было одобрено, в то время как в Нигере было подано 2460 заявлений, из которых 1940 было одобрено.
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Болгария и Румыния получили полноправное членство Шенгенской зоны.
С момента вступления в ЕС Болгария и Румыния применяли части Шенгенской правовой базы (Шенгенский acquis), в том числе касающиеся внешнего пограничного контроля, сотрудничества полиции и использования Шенгенской информационной системы.
30 декабря 2023 года Совет ЕС принял решение о применении с 31 марта 2024 года остальных частей Шенгенского законодательства и отмене проверок лиц на внутренних воздушных и морских границах.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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