Кипр стремится присоединиться к Шенгенской зоне до конца 2025 года — Finance.ua

Кипр стремится присоединиться к Шенгенской зоне до конца 2025 года Сегодня 17:21

Кипр стремится присоединиться к Шенгенской зоне до конца 2025 года

Кипр решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне, до конца этого года, заявил президент Кипра Никос Христодулидес.

С 2004 года Кипр — это часть Европейского Союза, но он не является его безвизовой зоной.

Об этом сообщает Schengen.News.

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Мы рассмотрели все политические проблемы, касающиеся линии прекращения огня, и сейчас завершаем технические детали, необходимые для присоединения.

Президент Никос Христодулидес сказал Politico, что присоединение к Шенгенской зоне будет способствовать развитию туризма, который, по его словам, важен для экономики.

Шенгенская информационная система начала работать на Кипре в июле 2023 г. Однако процесс оценки Шенгенской зоны для оценки готовности Кипра присоединиться к Шенгенской зоне продолжается.

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Ранее Президент Кипра Никос Христодолидис подтвердил намерение Никосии стать членом НАТО, несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции. В настоящее время ведутся переговоры с Вашингтоном о возможности вступления в альянс.

Справка Finance.ua:

В настоящее время только Кипр и Ирландия из стран ЕС не входят в Шенгенскую зону.

из стран ЕС не входят в Шенгенскую зону. В январе 2025 года зона беспаспортного передвижения в ЕС была расширена за счет двух новых полноправных членов Шенгенской зоны, Румынии и Болгарии, и теперь зона состоит из 29 стран.

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