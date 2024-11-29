Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО

102
Президент Кипра Никос Христодолидис подтвердил намерение Никосии стать членом НАТО, несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции. В настоящее время ведутся переговоры с Вашингтоном о возможности вступления в альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skai.
Христодолидис подчеркнул, что отказ Турции признавать Республику Кипр препятствует модернизации Национальной гвардии и ограничивает возможности приобретения военной техники. Президент впервые открыто заявил о таких планах, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон.
Кипр уже начал переговоры с США и Евросоюзом, направленные на укрепление обороноспособности страны. В частности, продолжаются консультации по модернизации военно-морской базы с ЕС и военно-воздушной базы с США.
Однако препятствием для вступления Кипра в альянс остается вето Турции. Для включения нового члена в НАТО необходимо согласие всех 32 стран, и Анкара неоднократно высказывала свою позицию против этого шага.
Разделение Кипра сохраняется с 1974 года, когда Турция оккупировала северную часть острова. Попытки воссоединить страну, предпринимаемые ООН, не дали результатов, последний раунд переговоров состоялся в 2021 году.
Президент отметил, что укрепление оборонной стратегии остается приоритетом.
«Мы используем все возможности, которые предоставляют США, НАТО и Европейский союз», — подчеркнул он.
Кипр, член Европейского союза, был фактически разделен в 1963 году, когда начались столкновения между двумя основными этническими группами, грекоязычными и турецкоязычными киприотами.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.