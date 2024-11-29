Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО — Finance.ua

Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО Сегодня 11:14

Президент Кипра Никос Христодолидис подтвердил намерение Никосии стать членом НАТО, несмотря на ожидаемое вето со стороны Турции. В настоящее время ведутся переговоры с Вашингтоном о возможности вступления в альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skai.

Христодолидис подчеркнул, что отказ Турции признавать Республику Кипр препятствует модернизации Национальной гвардии и ограничивает возможности приобретения военной техники. Президент впервые открыто заявил о таких планах, подчеркнув, что этот вопрос обсуждался с президентом США Джо Байденом во время визита в Вашингтон.

Кипр уже начал переговоры с США и Евросоюзом, направленные на укрепление обороноспособности страны. В частности, продолжаются консультации по модернизации военно-морской базы с ЕС и военно-воздушной базы с США.

Однако препятствием для вступления Кипра в альянс остается вето Турции. Для включения нового члена в НАТО необходимо согласие всех 32 стран, и Анкара неоднократно высказывала свою позицию против этого шага.

Разделение Кипра сохраняется с 1974 года, когда Турция оккупировала северную часть острова. Попытки воссоединить страну, предпринимаемые ООН, не дали результатов, последний раунд переговоров состоялся в 2021 году.

Президент отметил, что укрепление оборонной стратегии остается приоритетом.

«Мы используем все возможности, которые предоставляют США, НАТО и Европейский союз», — подчеркнул он.

Кипр, член Европейского союза, был фактически разделен в 1963 году, когда начались столкновения между двумя основными этническими группами, грекоязычными и турецкоязычными киприотами.

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