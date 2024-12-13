Кипр ужесточил визовые требования для россиян — Finance.ua

Кипр ужесточил визовые требования для россиян
Гражданам россии стало сложнее получить визу на Кипр из-за ужесточения требований, введенных властями республики.
Об этом свидетельствует документ, который консульство Кипра разослало российским туроператорам.
Основные изменения
Увеличение срока рассмотрения заявок: теперь документы на получение визы должны быть поданы не менее чем за 15 дней до запланированного путешествия. Ранее этот срок составлял всего 3−4 дня, и за это время можно было получить визу.
Новые требования к документам:
- выписка из Социального фонда россии за десять лет;
- выписки с банковских счетов с подробными операциями за три месяца;
- данные о заработной плате за шесть месяцев (ранее требовали всего за один месяц).
Полная копия паспорта: теперь для оформления визы необходимо предоставить копии всех страниц российского паспорта с отметками. Раньше было достаточно титульной страницы и страницы с пропиской.
Все эти изменения существенно усложняют процесс подачи заявки для российских граждан и увеличивают время, необходимое для получения разрешения на въезд.
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