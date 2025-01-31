Какие профессии наиболее дефицитные в Польше в 2025 году (инфографика) — Finance.ua

Какие профессии наиболее дефицитные в Польше в 2025 году (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Какие профессии наиболее дефицитные в Польше в 2025 году (инфографика)

Согласно данным общенационального исследования «Барометр профессий», которое ежегодно в течение 10 лет готовит воеводское управление труда в Кракове по заказу Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, наибольший дефицит, прогнозируемый для всей Польши, возникнет в группе профессий, связанных с применением физической силы.

В них входят: кровельщики, водители, кладовщики, слесари, монтажники, машинисты землеройной техники, строители и сварщики.

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Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Дефицитной считается профессия, в которой количество предложений превышает среднее количество безработных.

«Мы годами следим за прогнозами Барометра профессий, и каждый год эксперты указывают почти одни и те же профессии — половина из них касается работников физического труда с квалификацией. Дефицит таких кандидатов возникает из-за того, что кандидаты не удовлетворены условиями труда. Кроме того, это физически тяжелый характер работы, часто работа в сложных и меняющихся погодных условиях, длительный рабочий день, а в случае водителей — командировка, а также крайне неудовлетворительный уровень оплаты труда. Кроме того, война в Украине вызвала еще больший спрос на мужские вакансии из-за невозможности выезда мужчин за границу» — комментирует Юрий Григоренко, главный аналитик международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В список наиболее дефицитных профессий вошли:

врачи, учителя, сиделки для лиц, находящихся на иждивении, медсестры и акушерки, работники бухгалтерии, военнослужащие.

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В агентстве говорят, что дефицит высококвалифицированных кадров, то есть второй половины дефицитных профессий, которые требуют обучения и многолетнего опыта, также не является неожиданностью, ведь уже по крайней мере несколько лет мы входим в период демографической зимы — на пенсию выходит больше людей, чем выпускников выходит на рынок труда, и такой выпускник не в состоянии заменить, например, хирурга с 25-летним стажем.

Что делать

Выходом здесь являются экономические мигранты, но их сложнее привлечь не только из-за долгих процедур, но и из-за того, что зарплата и условия труда и жизни в Польше не так привлекательны, как, например, в Западной Европе.

Единственный выход из ситуации дефицита — шире, чем раньше, открыть рынок труда для трудовой миграции, что рискованно, как указывают в направленных документах Миграционной стратегии, подготовленной правительством Польши.

Справка Finance.ua:

88% поляков поддерживают идею выплачивать помощь «800+», которая предусматривает выплату 800 злотых (более 8000 гривен) на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода, только работающим мигрантам, уплачивающим налоги.

С 1 февраля 2025 года в Польше можно будет подавать заявления на помощь 800 Плюс. Но для украинцев есть условие: она будет назначаться только при условии привлечения ребенка в польскую систему образования.

Как сообщает Главное статистическое управление Польши (GUS), в 3 квартале 2024 года находившиеся в Польше украинцы осуществили более 5 миллионов пересечений границы и потратили за этот период более 2,2 миллиарда злотых, что эквивалентно более 20 миллиардов гривен.

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