Сколько компаний открыли украинцы в Польше после начала большой войны — Finance.ua

Сколько компаний открыли украинцы в Польше после начала большой войны Сегодня 20:39 — Мир

Сколько компаний открыли украинцы в Польше после начала большой войны

Власти Польши после полномасштабного вторжения россии разрешили украинцам, получившим временную защиту, вести предпринимательскую деятельность на тех же условиях, что и граждане страны. После этого в Польше произошел украинский предпринимательский бум: начиная с весны 2022 количество новых бизнесов выросло в разы.

В январе-марте 2022 украинцы, по данным Польского экономического института, основали в Польше почти 700 активных индивидуальных предприятий (аналог ФЛП). За апрель в Польше появилось 847 компаний, начатых украинцами — то есть за один месяц больше, чем за три предыдущих.

В мае украинцы зарегистрировали в Польше 1240 ФЛП, в июне — 1448, в июле — 1767, в августе — 1955, в сентябре — 2271 (больше 2022 года), в октябре — 2110, в ноябре — 1940, в декабре — 1648.

По данным исследования, в 2022 году 6% всех созданных в Польше ФЛП были открыты гражданами Украины.

В 2023 году каждая десятая фирма в Польше была зарегистрирована украинцами. Ежемесячно наши соотечественники регистрировали в Польше более 2 тысяч ФЛП. Пик открытий пришелся на июль — 3116 предприятий.

В первой половине 2024 года каждый десятый бизнес в Польше также был открыт украинцами. Кроме того, 77% только что зарегистрированных иностранцами предприятий в стране были открыты украинцами.

За январь украинцы зарегистрировали в Польше 2616 ФЛП, за февраль — 2696, за март — 2628, за апрель — 2505, за май — 2344, за июнь — 2448.

Украинские индивидуальные предприятия, созданные в первом полугодии 2024 года, работают преимущественно в таких отраслях, как строительство (23%), информация и коммуникации (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (12%).

Слово і Діло По материалам:

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