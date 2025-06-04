Военные смогут получить деньги за весь «неиспользованный» отпуск — Finance.ua
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Военные смогут получить деньги за весь «неиспользованный» отпуск

Личные финансы
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Военные смогут получить деньги за весь «неиспользованный» отпуск
Военные смогут получить деньги за весь «неиспользованный» отпуск
Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 11495, позволяющий военнослужащим получать денежную компенсацию за отпуска, которые они не смогли использовать. Решение поддержали 311 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram.
Военные, которые увольняются во время действия военного положения, смогут получить деньги за все неиспользованные дни ежегодного, дополнительного и социального отпуска.
«Это шаг к справедливости. Если у человека не было возможности воспользоваться своим правом на отдых из-за войны — государство должно это компенсировать», — подчеркнул нардеп.
Как добавила народный депутат Ирина Геращенко, все неиспользованные дни отпусков, которые не были предоставлены из-за мобилизации, должны быть компенсированы деньгами в тот год, когда военный увольняется со службы.
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Закон вступит в силу через месяц после публикации.
Напомним, Рада также одобрила в первом чтении законопроект № 13229 о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими 60 лет — предельного возраста пребывания на военной службе. Документ позволит гражданам от 60 лет проходить военную службу в Силах обороны по контракту сроком на один год.
Кроме того, депутаты приняли в первом чтении законопроект № 13266 о введении института Военного омбудсмана. Президент определил законопроект как безотлагательный.
По материалам:
Finance.ua
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