Семьям погибших военных будут по-новому начислять выплаты — Finance.ua

Семьям погибших военных будут по-новому начислять выплаты Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Семьям погибших военных будут по-новому начислять выплаты

Кабинет Министров изменил порядок назначения и выплаты единовременного пособия для военных, резервистов, военнообязанных и лиц, уволенных со службы — в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Право на единовременное денежное пособие

Изменено определение даты, с которой возникает право на единовременное денежное пособие:

в случае гибели (смерти) военнослужащего или уволенного — датой считается день составления актовой записи о смерти;

если личность погибшего сначала не удалось установить, но его личность определена позже — датой считается день внесения изменений в актовую запись о смерти;

в случае установления инвалидности — днем ​​возникновения права является дата, указанная в выписке из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования или в справке МСЭК;

при повторном осмотре (пересмотре), изменении группы инвалидности или причинной связи — дата определяется на основании повторного заключения той же команды или медико-социальной экспертизы или согласно электронным данным об оценке функционирования лица.

Размер выплат и перечень документов

Правительство увеличило сумму пособия для военных, у которых во время следующего медосмотра установлена ​​высшая группа инвалидности или изменена причинная связь болезни.

Выплата в таком случае рассчитывается по прожиточному минимуму, действующему на 1 января того года, когда инвалидность была установлена ​​впервые.

Кроме того, уточнено название документа от налоговой службы, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков. Этот документ входит в пакет, необходимый для назначения пособия.

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Напомним, Министерство по делам ветеранов запустило программу компенсации стоимости образования для украинских Защитников и Защитниц, а также их семей. Максимальная сумма компенсации — до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 45 420 грн.

Кабинет Министров согласовал законопроект, усиливающий социальные гарантии для военнослужащих базовой и срочной службы. Документ предусматривает расширение пакета государственной защиты на новую категорию — военных базовой службы, а также на срочников, которые по разным причинам остаются на службе.

В 2022 году Кабинет Министров ввел компенсации семьям погибших, действующие до сих пор. Семья погибшего военнослужащего имеет право на единовременное пособие в размере 15 млн грн.

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