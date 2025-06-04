Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата) — Finance.ua

Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата)

В Испании на начало 2025 года находилось более 180 тысяч украинцев с временной защитой.

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Здесь привлекательный климат, развитая туристическая инфраструктура, однако найти работу сложнее, чем в Польше, Германии и Чехии. Испания остается лидером по уровню безработицы в ЕС.

Куда обращаться в поиске работы:

Государственная служба занятости (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). У заведения есть онлайн-платформа с вакансиями.

Интернет-порталы по поиску работы. Здесь можно просмотреть вакансии: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.

Украинские организации в Испании. Они могут помочь украинцам с адаптацией и поиском работы.

Какие вакансии и какую зарплату предлагают

Средняя зарплата в Испании составляет 1600−1800 евро в месяц (74−83 тыс. гривен).

Больше всего получают специалисты IT-сферы, врачи и работники промышленной отрасли. Для большинства работ нужен хотя бы базовый испанский. В IT или международных компаниях может быть достаточно английского языка.

Украинцы с начальным уровнем знания языка чаще всего рассматривают вакансии в сфере обслуживания, на сезонный сбор фруктов и овощей, строительство, уборку и уход за пожилыми людьми.

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Минимальная зарплата в Испании составляет 1184 евро в месяц (55 тыс. гривен). Домашние рабочие или сиделки, работающие почасово, получают около 9,26 евро в час (430 грн).

Специалисты в сфере IT получают ориентировочно от 2−3 тыс. евро (93−140 тыс. гривен) в месяц. На строительстве или производстве средняя зарплата составляет около 1600−2100 евро (74−97 тыс. гривен) в месяц.

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Какие документы нужны для трудоустройства

Статус временной защиты в Испании позволяет легально трудоустроиться без необходимости оформления дополнительных разрешений. Также нужно получить номер социального страхования (NUSS), обязательный для работы в Испании.

Читайте о других странах и где искать там работу в нашей статье:

Каталонию. Напомним, по данным Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали

далее следуют Мадрид (20,3%),

Валенсия (12,6%),

Андалусия (12,4%).

За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов. 70% из них смогли начать новую жизнь в этих четырех регионах, где больше всего рабочих мест.

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