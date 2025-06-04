Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата)

Личные финансы
28
Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата)
Как найти работу в Испании (вакансии и зарплата)
В Испании на начало 2025 года находилось более 180 тысяч украинцев с временной защитой.
Читайте также
Здесь привлекательный климат, развитая туристическая инфраструктура, однако найти работу сложнее, чем в Польше, Германии и Чехии. Испания остается лидером по уровню безработицы в ЕС.

Куда обращаться в поиске работы:

  • Государственная служба занятости (Servicio Público de Empleo Estatal — SEPE). У заведения есть онлайн-платформа с вакансиями.
  • Интернет-порталы по поиску работы. Здесь можно просмотреть вакансии: Infojobs.net, Indeed.es, Milanuncios.com.
  • Украинские организации в Испании. Они могут помочь украинцам с адаптацией и поиском работы.
Читайте также

Какие вакансии и какую зарплату предлагают

Средняя зарплата в Испании составляет 1600−1800 евро в месяц (74−83 тыс. гривен).
Больше всего получают специалисты IT-сферы, врачи и работники промышленной отрасли. Для большинства работ нужен хотя бы базовый испанский. В IT или международных компаниях может быть достаточно английского языка.
Украинцы с начальным уровнем знания языка чаще всего рассматривают вакансии в сфере обслуживания, на сезонный сбор фруктов и овощей, строительство, уборку и уход за пожилыми людьми.
Читайте также
Минимальная зарплата в Испании составляет 1184 евро в месяц (55 тыс. гривен). Домашние рабочие или сиделки, работающие почасово, получают около 9,26 евро в час (430 грн).
Специалисты в сфере IT получают ориентировочно от 2−3 тыс. евро (93−140 тыс. гривен) в месяц. На строительстве или производстве средняя зарплата составляет около 1600−2100 евро (74−97 тыс. гривен) в месяц.
Читайте также
Какие документы нужны для трудоустройства
Статус временной защиты в Испании позволяет легально трудоустроиться без необходимости оформления дополнительных разрешений. Также нужно получить номер социального страхования (NUSS), обязательный для работы в Испании.
Читайте о других странах и где искать там работу в нашей статье:

Работа для украинцев в Европе: как найти и что нужно знать

Место для вашей рекламы
Напомним, по данным Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали Каталонию.
  • далее следуют Мадрид (20,3%),
  • Валенсия (12,6%),
  • Андалусия (12,4%).
За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов. 70% из них смогли начать новую жизнь в этих четырех регионах, где больше всего рабочих мест.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems