Франция будет признавать украинские водительские удостоверения без экзаменов — Finance.ua

Франция будет признавать украинские водительские удостоверения без экзаменов Сегодня 15:30 — Личные финансы

Франция будет признавать украинские водительские удостоверения без экзаменов

Украина и Франция подписали несколько важных документов в Париже. Среди которых, в частности, поддержка Украины на пути в ЕС и упрощенный обмен водительских удостоверений.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром Франции Франсуа Байру.

Обмен водительских удостоверений

«Украина и Франция приблизились к подписанию соглашения, которое позволит украинцам, живущим во Франции, обменивать водительские удостоверения без необходимости повторно сдавать экзамены. Стороны подписали соответствующую декларацию, которая станет основой будущего соглашения», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Поддержка на пути в ЕС

По его словам, стороны также подписали программу сотрудничества между Секретариатами Украины и Франции, которая предусматривает обмен опытом, информацией и экспертную поддержку в процессе переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Больше возможностей для изучения французского языка

Соглашение между странами открывает новые возможности изучения французского языка в украинских школах и вузах. Оно касается как учащихся и студентов, так и преподавателей.

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Напомним, некоторые страны признают украинское национальное водительское удостоверение. То есть для того, чтобы сесть за руль за границей, не всегда нужно иметь международные права. В каких странах мира можно водить авто, имея только украинские права, — рассказываем здесь

Добавим, что в апреле этого года в ЕС согласовали изменения в правила выдачи водительских прав, ужесточили наказание за серьезные нарушения, которые будут действовать во всех странах ЕС. Так, нарушители, наказанные в одной стране, больше не останутся безнаказанными в другой. Согласно нововведениям , если водитель получил запрет на управление транспортным средством в одной из стран ЕС, эта информация будет автоматически поступать в страну, где было выдано водительское удостоверение.

Также в апреле Кабинет Министров одобрил проект соглашения с правительством Латвии о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Это значит, что украинцы смогут обменивать водительские права в Латвии без повторной сдачи экзаменов, а латвийцы — в Украине на аналогичных условиях.

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