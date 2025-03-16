Де у світі можна керувати авто з українськими правами — Finance.ua

Де у світі можна керувати авто з українськими правами Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Де у світі можна керувати авто з українськими правами

Деякі країни визнають українське національне посвідчення водія. Тобто для того, щоб сісти за кермо за кордоном, не завжди потрібно мати міжнародні права.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

В яких країнах світу можна водити авто, маючи тільки українські права

У МВС розповіли, що українське національне посвідчення водія — відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року — визнають 89 країн світу.

Варто зазначити, що в цілому до переліку потрапили:

країни Європи (зокрема популярні серед українців Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія і т.д.);

більш віддалені від України території (Венесуела, Коста-Ріка, Бразилія, Чилі, Саудівська Аравія тощо);

навіть «екзотичні» держави (Багамські острови, Сейшели, Таїланд та ін.).

Водночас у МВС наголосили, що для виїзду за кордон в національному посвідченні водія має обов’язково міститись така інформація:

прізвище;

ім’я і по батькові;

дата і місце народження;

орган, що видав посвідчення;

дата і місце видачі посвідчення;

дата закінчення дії посвідчення;

номер посвідчення;

підпис і/або штамп або печатка органу, що видав посвідчення;

підпис власника;

фотографія власника;

категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення (із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій).

Уточнюється, що додаткові відомості, які вносяться у посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки визначає національне законодавство.

«У разі, якщо посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, його необхідно обміняти в сервісних центрах МВС», — пояснили українцям.

Нагадаємо, з 2025 року набрали чинності зміни в умовах страхування за міжнародними договорами. Тепер водії повинні укладати договір заздалегідь, а електронна форма сертифікату «Зелена картка» буде легітимною у всіх країнах-членах системи. Важливо звернути увагу, що «Зелена картка» є єдиною формою обов’язкового страхування для виїзду за кордон на транспортному засобі української реєстрації.

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