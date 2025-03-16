Де у світі можна керувати авто з українськими правами — Finance.ua

Де у світі можна керувати авто з українськими правами
Деякі країни визнають українське національне посвідчення водія. Тобто для того, щоб сісти за кермо за кордоном, не завжди потрібно мати міжнародні права.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
В яких країнах світу можна водити авто, маючи тільки українські права
У МВС розповіли, що українське національне посвідчення водія — відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року — визнають 89 країн світу.
Варто зазначити, що в цілому до переліку потрапили:
- країни Європи (зокрема популярні серед українців Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія і т.д.);
- більш віддалені від України території (Венесуела, Коста-Ріка, Бразилія, Чилі, Саудівська Аравія тощо);
- навіть «екзотичні» держави (Багамські острови, Сейшели, Таїланд та ін.).
Водночас у МВС наголосили, що для виїзду за кордон в національному посвідченні водія має обов’язково міститись така інформація:
- прізвище;
- ім’я і по батькові;
- дата і місце народження;
- орган, що видав посвідчення;
- дата і місце видачі посвідчення;
- дата закінчення дії посвідчення;
- номер посвідчення;
- підпис і/або штамп або печатка органу, що видав посвідчення;
- підпис власника;
- фотографія власника;
- категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення (із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій).
Уточнюється, що додаткові відомості, які вносяться у посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки визначає національне законодавство.
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«У разі, якщо посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, його необхідно обміняти в сервісних центрах МВС», — пояснили українцям.
Нагадаємо, з 2025 року набрали чинності зміни в умовах страхування за міжнародними договорами. Тепер водії повинні укладати договір заздалегідь, а електронна форма сертифікату «Зелена картка» буде легітимною у всіх країнах-членах системи. Важливо звернути увагу, що «Зелена картка» є єдиною формою обов’язкового страхування для виїзду за кордон на транспортному засобі української реєстрації.
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