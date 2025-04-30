Україна та Латвія визнаватимуть водійські посвідчення одне одного — Finance.ua

Україна та Латвія визнаватимуть водійські посвідчення одне одного Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Україна та Латвія визнаватимуть водійські посвідчення одне одного

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Угоди з Урядом Латвії про взаємне визнання та обмін національних водійських посвідчень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, посилаючись на Кабмін.

Що це означає:

українці зможуть обмінювати водійські права в Латвії без повторного складання іспитів;

латвійці — в Україні на аналогічних умовах.

Нагадаємо, МВС працювало над укладенням угоди з Латвійською Республікою ще з 2023 року.

До цього водіям з України, які проживають в Латвії понад рік, необхідно було складати теоретичний та практичний іспити, аби отримати латвійське посвідчення водія. Зауважимо, що ці вимоги не стосуються тих осіб, які отримали в Латвії тимчасовий захист. Вони надалі могли використовувати українське посвідчення водія впродовж всього часу перебування під захистом.

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Після укладання угоди обмін українського посвідчення водія на латвійське відбуватиметься без підтвердження навичок керування транспортним засобом. Тобто, наші співгромадяни будуть звільнені від складання теоретичних та практичних іспитів. Аналогічні умови будуть застосовуватись і до громадян Латвії, які мешкають на території України.

Наразі українці мають можливість обмінювати посвідчення водія на іноземне без складання іспитів у кількох країнах світу, зокрема в Італії, Іспанії, Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.

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