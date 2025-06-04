Чиновник объяснил, почему стоимость обучения на контракте взлетит (специальности) — Finance.ua

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Чиновник объяснил, почему стоимость обучения на контракте взлетит (специальности)

Личные финансы
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Чиновник объяснил, почему стоимость обучения на контракте взлетит (специальности)
Чиновник объяснил, почему стоимость обучения на контракте взлетит (специальности)
В украинских вузах возрастет стоимость обучения на контракте по специальностям, которые не обеспечивают рынок труда. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио, пишет Обозреватель.
Это касается таких направлений как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.
По его словам, на эти специальности поступает слишком много абитуриентов, однако после обучения они не находят себя на рынке труда.
Чиновник также подчеркнул, что весь контракт не будет недоступен, однако на определенные специальности будет уменьшено количество бюджетных мест, увеличена стоимость обучения и повышение баллов вступительного экзамена.
По его словам, есть определенное количество специальностей, которые называются конъюнктурными. Туда поступает много абитуриентов, но после четырех лет они не находят себя на рынке труда.

Какие специальности

  • Это право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и даже стоматология.
Для того чтобы поступить на такие специальности на контракт, нужно иметь 170 баллов по двум предметам для получения гранта второго уровня.
Мы уменьшаем количество государственных мест по таким специальностям и одновременно увеличиваем цену контракта. Это касается именно тех специальностей, которые не обеспечивают рынок труда. Поэтому не думайте, что весь контракт должен быть недоступен. Это не так", —
сказал чиновник.

Ранее речь шла о том, что Законопроектом Кабинета министров «О профессиональном образовании» предусмотрено создание новой системы и сокращение типов заведений.
«Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр. А соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, предусматривается обновленное содержание и гибкая система реагирования на потребности рынка труда. Модульная структура образовательных программ позволит получать профессиональную квалификацию по краткосрочным программам.
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По материалам:
Finance.ua
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